Мнение: Наша оппозиция

(Записки старого пиарщика, Эпизод 12)



Фотку Гозмана НЕседого не нашел, увы

Когда я учился на кафедре социальной психологии психфака МГУ (а это было в конце 80-х), я даже гордился, что именно на нашей кафедре есть такой человечище, как Леонид Гозман. На его семинары ломился народ со всего МГУ и даже просто «с улицы». Темы-то какие были у его спецсеминаров: «Политическая психология», «Психология красоты»…

Кстати, о психологии красоты. На психфаке 80-х ходила такая хохма для третьекурсников – мол, «у нас каждый специализируется на том, что ему не хватает». И примеры у всех были перед глазами. Невозмутимый, как мумия, прибалт Вилюнас читал нам «Психологию эмоций», туповатый Тихомиров изводил всех своей бесконечной «Психологией мышления», неимоверно, по всеобщему мнению, жестокосердый и бесчувственный доцент Логвиненко ежегодно выгонял с факультета десяток-другой студентов, якобы недостаточно хорошо усвоивших его курс «Психология ощущений».

Да что далеко ходить: мой любимый научный руководитель Хараш немилосердно заикался, его муки над рождением каждого слова порой были просто непереносимы для стороннего наблюдателя… Занимался он, как вы уже наверняка догадываетесь, психологией общения.

Ну вот: а Гозман, стало быть, продвигал уникальный предмет – психологию красоты. Даже написал об этом целую монографию. При этом внешность он имел просто феерическую: черные кустистые сросшиеся брови, пронзительные черные глаза, смотрящие при этом несколько в разные стороны, крючковатый, как клюв коршуна, нос, вечно всколоченные черные волосы… Когда он осенью первый раз появлялся в аудитории (а дело было всегда уже ближе к ночи, так как для экономии времени он вел семинары одновременно для нас и для вечернего отделения) – некоторые особо впечатлительные девушки даже невольно взвизгивали от ужаса.

Впрочем, воистину мефистофельская внешность отнюдь не распугивала ему аудиторию. Угар перестройки, разгул свободы… Гозман от «психологии красоты» плавно перешел к «психологии секса», а потом, не задержавшись, к совсем уж крамольной для тогда еще живого, хотя и дышавшего на ладан СССР «Политической психологии». Публика тихо выла в экстазе. Я тоже.

…Все эти далекие уже подробности своего психфаковского возмужания я вспоминал в 2005 году, когда готовился набрать номер приемной Гозмана в РАО ЕЭС. Да, я к тому моменту из юного психолога давно уже подался в старые пиарщики, а Леонид Яковлевич не изменил политической психологии: на тот момент он был признанным идеологом «Союза Правых Сил» и бессменным советником Чубайса.

А что делать? Каюсь! Решил пойти по традиционному для Руси методу «личных связей». Как иначе, если я уж очень хотел получить для своей конторы (а больше всего, конечно – для себя) заказ на кампанию для главной нашей «правой» партии?! Ну, надоедает ведь работать на власть. Оно, может, и денежно, и комфортно (жить можно в нормальных гостиницах, от ментов прятаться не надо) – но уж очень скучно!

Да и противно, честно говоря. И чем дальше, тем противней. Куда лучше – оппозиция! Драйв, задор, азарт! Пусть даже денег будет меньше – зато совесть чище!

Так подбадривал я сам себя, все еще держа трубку в руке. Загвоздка была в том, что в число любимых учеников Гозмана я никогда не входил – и потому как-то сомневался, что мой звонок его сильно обрадует. Я уже как-то пытался, пару лет назад: улучил момент, подстерег бывшего преподавателя на каком-то фуршете, ловко, как мне казалось, завел разговор о необходимости профессионального сопровождения кампаний… Однако Гозман тогда лишь зыркнул на меня по-прежнему дьявольским взглядом, сослался на безденежье и был таков.

Но я надеялся, что уж сейчас-то обстоятельства изменились. СПС за прошедшие годы должна была бы подрастерять спесь. Бог даст, сей благотворный процесс коснулся и «идеолога партии»? Я очень на это рассчитывал. Собственно, выбора-то у меня особого и не было. Партий мало, все нищие, как церковные мыши… Ну, право слово, не к коммунистам же мне обращаться за заказами! СПС – самое то…

Главное – надо бы как-то весело и нестандартно начать разговор, чтобы Гозман не решился меня сразу отфутболить.

Я решительно набрал номер, дождался соединения, представился и максимально бодрым голосом начал:

– О, Леонид Яковлевич! Уверен, Вы меня помните! Забавно, знаете ли: как-то так складывается, что я Вам звоню раз в два года, ха-ха! Я, собственно…

Главный идеолог СПС, надо отдать ему должное, среагировал мгновенно:

– Знаете что, Алексей? Позвоните мне еще через два года!

И, натурально, отсоединился.

Я, однако, если и был обескуражен, то недолго. Быстро взял себя в руки. В конце концов, обломы бывают у каждого. Другой бы на моем месте уныло вернулся к обслуживанию опостылевшей «Единой России» – но не я!

Как отвергнутый герой-любовник, я сцепил зубы и заявил себе, что СПС все равно должна быть моей. Если попытка с ходу проникнуть в штаб и взять главнокомандующего провалилась – что ж, приступим к планомерной осаде.

Я пошел «с самого низу» и, постепенно поднимаясь по иерархическим ступенькам, буквально за каких-то несколько дней опять оказался практически у цели, только с другой стороны. Попросту говоря, мне удалось выйти на рандеву с другим Большим Человеком СПС – Исполнительным директором партии, отвечавшим за региональные проекты. То есть как раз то, что мне нужно!

План у меня давно был готов. Я ведь понимал, что партия вовсе не обязана верить на слово какой-то пусть старой и уважаемой пиар-конторе, если она с ней ни разу не работала. Поэтому я был готов (и согласовал со своим начальством) на уступки.

Пусть, – втолковывал я исполнительному директору, лукавому с виду мужичку из бывших военных со значком депутата ГосДумы на лацкане, – вы нам еще не доверяете; понимаем! Поэтому дайте нам какой-нибудь плохонький, отдаленный, завалящий регион, в котором осенью состоятся выборы по партспискам в тамошний ЗакС. Такой дайте, в который вы сами не особо верите. Мы туда пошлем команду, все – за минимальный бюджет. Без прибыли! Мы там поработаем – и если проведем ваших ребят в депутаты, на следующий год вы нам дадите уже два региона! Идет? Если и с ними у нас все получится – там поговорим и о кампании по выборам в ГосДуму 2007 года… Все по-честному!

Мужичок кивал с интересом. Моя идея ему понравилась. Мы быстро обговорили все условия, он назвал мне регион, который они готовы «отдать». Действительно, жуткая дыра, между нами говоря. Но я был готов ехать туда сам и провести 2-3 месяца вдали от цивилизации. Ну правда, чего уж скрывать: загорелся я не на шутку идеей поработать на оппозиционную партию!

– Ну, мы все вроде обкашляли? – сказал я, широко улыбаясь и протягивая руку для финального рукопожатия. – Когда выезжать?

– В принципе да, – протянул директор. – Думаю, недельки через две окончательно все согласуем.

– А что так долго? – обеспокоился я.

– Да ничего страшного, – успокаивающе поднял руку функционер. – Надо просто дождаться, чтоб приехал наш Председатель, Никита Белых. Ваше предложение интересное, думаю, никаких возражений не возникнет… Готовьтесь!

– За оппозицию! – поднял я руку в ответном приветствии и вышел из кабинета.

Прошло две недели, потом еще одна. Кончился июнь, наступил июль. Я не выдержал и позвонил тому же исполнительному директору.

– Люди собраны, выборы скоро! Надо торопиться, а то ведь и начать не успеем! Или партия отказалась от проекта?

– Да нет, что Вы, все в порядке! – утешил меня директор СПС на другом конце провода. – Просто не все так сразу… Помните, я говорил про Белых?

– Да-да, и что? Он против?

– Нет, почему ж против? Просто он пока не может дать «добро» на начало кампании. Ему нужно встретиться с губернатором той области, которую мы с вами тогда выбрали.

Я, признаться, опешил. Такого поворота я не ожидал.

– Э-э… Простите… – промямлил я. – А для чего, собственно, Никите Белых встречаться с губернатором?

– Ну, как?! – в свою очередь поразился моей наивности директор СПС. – Он же должен его спросить?

– О чем спросить? – продолжал не понимать я.

– Как о чем?! О том, не будет ли губернатор против, если наша партия примет участие в выборах в его ЗакС!

Голос у моего собеседника стал как у занятого взрослого, который вынужден втолковывать что-то несмышленому ребенку.

Холодея, я безнадежно уточнил:

– Ну а если губернатор скажет, что он против – тогда что?

– Тогда, ежу понятно, мы не будем участвовать! – раздраженно ответил партийный деятель.

Разговор прервался.

Больше из СПС мне никто не звонил.

Вот так неудачно закончилась моя попытка поработать на оппозицию. Я бы, конечно, поработал – но ей не разрешили. Будем ждать, когда разрешат… (2009)