Журналист Le Figaro из порта Мариуполя – жизнь возвращается в нормальное русло

Журналист французской газеты побывал в порту Мариуполя, который официально открылся 28 мая и уже отправляет корабли. Корреспондент Le Figaro отметил, что и дальше по побережью идут работы по разминированию вод и власти стараются вернуть в нормальное русло работу портов.



AP

«Мы готовы возобновить нашу деятельность. Всем странам, которые захотят прийти, мы будем рады», — говорит Павел Швацкий, новый директор порта Мариуполя, который посетил журналист Le Figaro. Это самый большой порт Азовского моря, с самым современным оснащением.

Репортёр описывает разрушения в порту, который оправляется от многих недель боевых действий. Но четыре корабля при нём стояли на загрузке. Как пишет автор статьи, в тот момент, когда на севере Донбасса ещё идёт спецоперация, в южной части региона власти уже стараются постепенно вернуть нормальную жизнь.

Журналист пишет, что как в Мариуполе, так и в Бердянске власти хотят показать, что РФ никоим образом не отвечает за проблемы на рынке зерновых, что она готова даже наладить экспорт украинской пшеницы, несмотря на западные санкции. В местных зернохранилищах находится 30 тыс. тонн пшеницы прошлогоднего урожая.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что главными статьями экспорта в порту Мариуполя будут продукты металлургии, уголь и зерновые. А ввозить они собираются строительные материалы, необходимые для восстановления Донбасса. Официально порт снова открылся 28 мая. На прошлой неделе два корабля отправились в Ростов-на-Дону.

По словам Павла Швацкого, оборудование и инфраструктура порта не очень сильно пострадали, всего на 20%. А здания разрушены на 70%. На их восстановление потребуются месяцы. Сейчас электричество и водоснабжение ещё не восстановлено, порт работает на дизельных генераторах.

Зато акватория освобождена от мин; было нейтрализовано 12 тыс. единиц взрывчатки. Из-за того, что украинские военные использовали плавающие мины, пострадали даже простые отдыхающие на местных пляжах. И дальше по побережью работы по разминированию вод продолжаются. В частности, разминирован порт Бердянска — один из главных портов в регионе по экспорту зерновых. Как отмечают местные власти, зернохранилища сейчас полные и перед новым урожаем их нужно опустошить.

Как пишет автор статьи, всё равно дорога к нормальной жизни будет ещё длинная. В порту Мариуполя раньше работали 3,5 тыс. человек, а сейчас — лишь 630. В любом случае власти рассчитывают, что в этом году через порт Мариуполя пройдёт 1 миллионов тонн товаров, хотя в прошлом году их число было на уровне 7 миллионов тонн.

Денис Пушилин признаёт, что санкции, конечно, окажут своё влияние на работу порта. Но они рассчитывают на то, что в продукции Донбасса есть потребность у ряда стран, в том числе на Западе. И получать они её будут, по всей видимости, через третьи страны, то есть дороже. Среди этих третьих стран, в частности, Турция, через которую уже идут товары из Донбасса.

А директор порта в Мариуполе говорит, что из-за санкций они открыли для себя новые рынки в Азии и Африке. Как отмечает журналист, он, как и многие другие, обвиняет Запад в том, что из-за него разрастается продовольственный кризис. И в случае если с РФ будут сняты санкции, она готова пропустить украинское зерно. Тем более что в этом году, по заверениям властей Донбасса, урожай будет хорошим, пишет Le Figaro.