Times – США намерены укрепиться в Азии в ответ на новые испытания КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если КНДР проведёт новые ядерные испытания, то в ответ США и Южная Корея тоже нарастят свою мощь. Как пишет The Times, под этим могут подразумеваться как новые совместные учения, так и размещение новых американских вооружений в Азии.



AP

США намерены укрепить свою военную позицию в Восточной Азии, если Северная Корея решит провести новые ядерные испытания, пишет The Times. Также в таком случае госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал новые международные санкции в адрес КНДР.

Ранее министр иностранных дел Южной Кореи заявил, что КНДР завершила подготовку к таким испытаниям и ожидает лишь решения Ким Чен Ына. При этом новые испытания, по его словам, приведут к новому кризису с безопасностью в регионе. Южная Корея и США давно просят Пхеньян не делать этого и призывают Китай оказать влияние на соседа.

Северная Корея только за этот год провела 18 разных ракетных испытаний, отмечает автор статьи. При этом после избрания нового президента Южной Кореи Сеул и Вашингтон заняли гораздо более жёсткую позицию по отношению к Ким Чен Ыну. Поэтому на новые испытания они отвечали собственными запусками и внедрением новых вооружений.

Глава американской дипломатии заверил, что они сохранят давление на КНДР и готовятся к развитию ситуации, а также имеют план действий и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. Как отмечает автор статьи, пока непонятно, что именно это за планы, но, скорее всего, речь идёт о новых совместных учениях, а также о размещении в регионе американских стратегических вооружений, таких как авианосцы, атомные подводные лодки, бомбардировщики, способные нести атомный боезаряд.

Некоторые политики в Сеуле даже выступают за то, чтобы США разместили в Южной Корее тактические ядерные вооружения, которые убрали оттуда в 1991 году. Хотя, по словам автора статьи, это маловероятно.

Что до международных санкций, то их будет сложно принять из-за сопротивления РФ и Китая, которые дали понять, что заблокируют их в рамках Совбеза ООН, пишет The Times.