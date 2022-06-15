Австрия напомнила Украине о критериях вступления в ЕС

Европа продолжит помогать Украине, но для вступления в ЕС есть определенные критерии, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Нехаммер встретился со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком, который, выступая перед Национальным советом Австрии, призывал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

После встречи Нехаммер в соцсетях выразил Стефанчуку благодарность «за открытый разговор». Нехаммер рассказал, что в беседе «подчеркнул: Украина – часть Европы». «Мы и дальше будем помогать, чем можем!» – заяви он. Однако, как указал канцлер Австрии, «прогресс в процессе вступления в ЕС предполагает выполнение существующих критериев», передает РИА «Новости».

Напомним, Нехаммер сообщил, что согласие на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС Австрия даст, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия».

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