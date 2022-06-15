Макрон обещал французским военным «сделать все» для остановки спецоперации России

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал французским военным, которые находятся на базе в Румынии в рамках миссии НАТО, к чему следует готовиться.

По словам Макрона, «никто не знает, что принесут следующие недели и месяцы». «Мы сделаем все, чтобы остановить российскую военную операцию, помочь украинцам и их армии, а также будем продолжать переговоры», – приводит его слова ТАСС.

Макрон сказал, что «в долгосрочной перспективе предстоит защищать себя, сдерживать и сохранять присутствие». «В этом смысле у нас ведущая роль», – сообщил французский лидер.

Напомним, Макрон заявил о вступлении Франции в период военной экономики. Москва сообщила о готовности к диалогу с Парижем по вопросам безопасности. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон объяснили слова Макрона о том, что нельзя унижать Россию. По его словам, Макрон имел в виду, что после завершения боевых действий в Украине необходимо будет построить будущее с российским обществом.

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