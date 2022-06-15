 

Трюдо осудил присутствие представителей МИД Канады на Дне России в посольстве

15.06.2022, 5:45, Новости дня
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Присутствие представителей МИД Канады на праздновании Дня РФ в посольстве РФ в Оттаве было неприемлемым, сообщил глава правительства Канады Джастин Трюдо.

Трюдо в парламенте Канады заявил, что «присутствие на этом мероприятии любого представителя Канады было абсолютно неприемлемым». По его словам, «этого никогда не должно было случиться». «Мы осуждаем такое», – приводит его слова РИА «Новости».

Представители общественности и МИД Канады посетили прием в российском посольстве по случаю Дня России. Глава МИД Канады Мелани Жоли назвала действия своих сотрудников неприемлемыми. Российский посол Олег Степанов счел такую позицию проявлением непрофессионализма. В канадских СМИ сообщалось, что в МИД Канады знали, что сотрудник ведомства планирует посетить прием в посольстве России, но Жоли узнала об этом позже из СМИ.

Напомним, депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что в странах Запада накапливается «усталость» от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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