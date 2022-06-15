Мнение: Секси-одежда

Что меня больше всего удивляет в женских письмах про имидж, а прочитала я их за последний месяц много десятков, так это уверенность авторов в том, что женственно = обтянуто, оверсайз-стиль = не секси.

Из письма в письмо женщины с неидеальной фигурой или даже с плохой, судя по фото, пытаются подобрать себе обтягивающие откровенные наряды и считают это прокачкой ресурса имиджа и даже ресурса секса.

Зачем обтягивать ноги-сардельки, уши на бедрах, рыхлые животы и плоские задницы?

Плохо, что нет сил привести это все в порядок, но ладно, а зачем обтягивать?

Оверсайз может сделать любую женщину сексуальней.

Этот стиль не просто не скрывает ее сексуальность, а добавляет.

Будущее женской моды за длинными рубашками, за широкими брюками и прямыми платьями, за свободными пальто.

Это и сейчас все модно, а будет больше.

Это и идет и худым, и тем более не очень худым.

Даже толстые в этом выглядят приемлемо.

Откуда мысль, что мужчины любят на женщинах короткие юбки, топики и лосины?

Мужчины с нормальным вкусом не любят всего этого даже на женщинах с хорошей фигурой.

Нет, бывают, конечно исключения.

Например.

Мне рассказали, что когда наши с вами знакомые Рома с Ирой, “детная супружеская чета”, ходят отдохнуть в бар, выпить, потанцевать и тряхнуть стариной, Рома просит, чтобы Ира надевала короткие платья. Ира и в юности такое надевать не любила, а сейчас ей 50+. Она в шоке от таких просьб Ромы. Изредка идет ему навстречу, но обычно отказывается, а он просит.

Среди знакомых, рассказавших мне это, шли дискуссии, зачем это Роме надо?

Кто-то говорил, что Рома любит треш, кто-то намекал, что Рома скучает по потасовкам, кто-то считал, что Рома так обожает Иру, что не видит ее возраста и дефектов ее фигуры, она для него всегда молода.

Нет.

Недавно Рома сам дал на этот вопрос честный ответ. Он сказал, что, когда Ира так одета, она выглядит влюбленной в него женщиной и даже женщиной в большом сексуальном минусе, послушной и готовой на все.

Как же так, удивились знакомые, заочно известные вам подруги Иры. Разве вызывающе одетая женщина выглядит влюбленной в своего спутника? Разве она кажется покорной ему? Наоборот! Она выглядит дерзкой и свободной, ценящей себя и открыто интересующейся другими мужчинами!

Ведь послушные верные жены хотят как раз-таки в длинной свободной одежде, как мусульманки, даже юные, а вот дама в возрасте и с формами, не боящаяся декольте и мини, явно смела и сексуальна, доминирует над своим постоянным партнером и позволяет себе флирт на стороне.

Увы для этих дам.

На самом деле, такие дамы выглядят голодными дурами, мечтающими привлечь сексуальное внимание мужчин настолько, что потеряли и вкус, и меру.

И если такая женщина приходит в бар с привлекательным мужем, она выглядит так, будто сражается за его внимание и за его интерес, хочет разбудить его спящее либидо, в том числе и флиртом на стороне.

Если женщина одета прилично, ведет себя скромно и спокойно, значит в браке у нее все хорошо, внимания мужа ей хватает, его сексуального интереса тем более.

Именно так всегда было у Иры и ей подобных, поэтому одеваются они всегда прилично, у них не было и нет желания своих спутников провоцировать и дразнить, скорее наоборот, хочется слегка успокоить.

А Роме хотелось бы чувствовать, что Ира дразнит и провоцирует его, что окружающие думают про их пару: она охотится на него, потому что в его жизни этого меньше, чем ему хотелось бы.

Спрос его превышает ее предложения.

Покажите, друзья, фотографии известных женщин, одетых вызывающе и глупо.

Обратите внимание, насколько озабоченными и потерянными они выглядят.

Только российских женщин не нужно, ограничимся западными, которые от нас далеко и все дальше.

Они не обидятся, потому что не прочитают этот пост.

Ну и красивый оверсайз тоже покажите. Это можно и на российских девушках тоже. Посмотрим, как это может быть сексуально.