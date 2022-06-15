 

Мнение: ШОКОЛАДНИЦА. Среда. Опять!

15.06.2022, 5:10, Разное
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Завтра (точнее, уже сегодня) – опять среда, поэтому я снова загляну в Шоколадницу на Китайгороде, чтобы встретиться с теми, кто хотел бы получить мою суперкнигу “Страна утраченной эмпатии” с автографом автора. Ура!

Жду вас вечером, дорогие будущие читатели, в кафе Шоколадница возле м. Китайгород, на углу улицы Маросейка и Лубянского проезда. Начало – в 18 ч, а окончание – где-то после 20 ч.
Если все-таки потеряетесь – звоните по тел. +7915-823-1325, Алексей. Если ж вы не в Москве или даже за границей – шлите заказ в личку или на почту [email protected]

Отзыв читателя с сайта Литрес: “Читая данную книгу, постоянно ловил себя на мысли: да, согласен/да, подмечал и за другими, и за собой/да, это так и работает в России. Думаю, «Страна утраченной эмпатии…» является шикарной пищей для размышлений. В голове даже промелькнула мысль: а если бы в школах изучали не скучную классику, ненужную в таком возрасте, а подобные произведения, заставляющие глубоко задуматься над Системой, которой подчинён весь мир, вся страна, все окружающие нас люди? Но есть один недостаток: коммунисты будут прямо-таки ненавидеть автора:) А так, очень рекомендую к прочтению”.

Источник: Размышления вольного социолога



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