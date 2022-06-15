 

Польша призвала Запад конфисковать замороженные активы «варварской» России

15.06.2022, 4:24, Новости дня
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Страны ЕС и НАТО должны конфисковать все замороженные активы РФ и тех, кто ее поддерживает, сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

Моравецкий заявил, что нужно «не только заморозить, но и конфисковать фонды». Он сказал, что «считает Россию варварской страной, которая проводит геноцид». По его мнению, «заморозка активов – это недостаточно», следует «конфисковать их, чтобы наполнить фонды, которые потребуются чтобы восстановить Украину и вернуть туда порядок», передает ТАСС со ссылкой на Польское телевидение.

«Где доверие к нам, если Украина проиграет? Можем ли мы представить, что Украина проиграет и мы вернемся к «бизнесу как обычно»? Я надеюсь, что нет. Этот сценарий будет означать полный провал и катастрофа для ЕС, наших ценностей, НАТО», – сказал он.

Моравецкий призвал страны ЕС и НАТО «сфокусироваться на эффективной поддержке Украины здесь и сейчас, а не через несколько месяцев». По его мнению, они «не сделали и не делают достаточно много, чтобы защитить Украину, чтобы поддержать украинский народ в защите его свободы и суверенитета». Премьер сказал, что нужно «сделать больше в области поставок оружия, артиллерии Украине». Кроме того, по его словам, «важно поддерживать амбиции Украины на ее пути в ЕС».

Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев хочет заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные золотовалютные резервы РФ в размере 300 млрд долларов на помощь Украине. Глава минфина США Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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