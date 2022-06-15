Шольц запретил национализировать Gazprom Germania

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг предложение национализировать компанию Gazprom Germania GmbH, сообщили источники.

Глава минэкономики Германии Роберт Хабек настаивал на национализации, но Шольц отказался от такого шага, поскольку не хочет эскалации конфликта с Россией, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что Шольц был обеспокоен тем, что решение о национализации могло разозлить главу российского государства Владимира Путина и привести к обострению разногласий по поводу импорта российского газа, передает РИА «Новости».

Напомним, немецкие власти намерены взять Gazprom Germania GmbH («Газпром Германия») под долгосрочное управление. Власти Германии решили переименовать компанию в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), а также обеспечить ей многомиллиардный заем для спасения от возможного банкротства.

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