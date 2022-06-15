Мужчину задержали в Лондоне по подозрению в шпионаже в пользу России

В аэропорту Гатвик в Лондоне задержан 40-летний мужчина, который подозревается в шпионаже в пользу России, сообщил источник.

Мужчину задержали в понедельник. Источник Sun сообщил, что «он находился под наблюдением и был задержан, когда прибыл в Гатвик, чтобы попытаться вылететь из страны», передает ТАСС.

По данным газеты, задержанный – россиянин, передает РИА «Новости».

В августе 2021 года гражданина Великобритании задержали в Германии по подозрению в работе якобы на российские спецслужбы.

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