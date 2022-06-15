Найден способ повысить урожайность рапса

Недавно ученые провели генетический анализ более 400 различных семян рапса для поиска признаков, указывающих на возможность увеличения урожайности данной сельскохозяйственной культуры. Результаты оказались весьма интересными.

Эксперты заявили, что адаптировать рапс под выращивание в конкретных условиях они уже смогли, но механизмы увеличения урожайности и веса зерен оставались недоступными. Недавно они на шаг приблизились к решению вопроса.

В результате нового исследования обнаружено 56 признаков, которые потенциально могут привести к генетической модификации рапса и увеличению урожайности культуры. Дальнейшие эксперименты в этом направлении будут весьма успешными, говорят селекционеры.