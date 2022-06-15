Эксперты рассказали о плюсах и минусах бананов

Специалисты рассказали, что всеми любимые бананы – это не только вкусный фрукт, но и полезный. Однако есть у него и некоторые минусы, о которых и поведали эксперты.

Стоит заметить, что бананы способствуют снижению артериального давления и уменьшению уровня сахара в крови, хотя и являются довольно сладкими. Также фрукт содержит множество витаминов, микроэлементов и других полезных соединений для организма человека. Один банан может закрыть суточную потребность в калии.

Есть у бананов и минус. Неспелые плоды приводят к запорам или усугубляют ситуацию при наличии проблемы. Если не считать аллергию и непереносимость отдельных веществ, содержащихся во фрукте, то недостатков от его употребления в умеренных количествах нет.