 

Эксперты рассказали о плюсах и минусах бананов

15.06.2022, 4:10, Разное
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Специалисты рассказали, что всеми любимые бананы – это не только вкусный фрукт, но и полезный. Однако есть у него и некоторые минусы, о которых и поведали эксперты.

Стоит заметить, что бананы способствуют снижению артериального давления и уменьшению уровня сахара в крови, хотя и являются довольно сладкими. Также фрукт содержит множество витаминов, микроэлементов и других полезных соединений для организма человека. Один банан может закрыть суточную потребность в калии.

Есть у бананов и минус. Неспелые плоды приводят к запорам или усугубляют ситуацию при наличии проблемы. Если не считать аллергию и непереносимость отдельных веществ, содержащихся во фрукте, то недостатков от его употребления в умеренных количествах нет.



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