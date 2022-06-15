Мнение: Воевать, но не побеждать

Марк Солонин с Украины, с опорой на официальные документы Конгресса США, доказывает, что “американский ленд-лиз” для Украины – это вовсе не фантастические 40 млрд. долл., а в лучшем случае 10, а положа руку на сердце – так и вовсе 6 млрд. долл. Довольно обескураживающее для украинцев видео.

6 млрд. долл. – конечно, тоже солидная сумма (Солонин там указывает, что это примерно один оборонный бюджет всей Украины на год), но говорить о каком-то “переломе в войне” с такими деньгами, конечно, не приходится.

РФ больше Украины по населению втрое-вчетверо, богаче раз в 10 – и теперь, сузив фронт до минимума, стремится просто и тупо задавить Украину своей массой. Может ли РФ таким образом “отбить Донбасс”? Возможно, что да. В итоге РФ получит “победу” – горы битого щебня и кирпича, скрывающие гниющие под ними трупы – на огромной территории. Лунный пейзаж.