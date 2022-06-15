Мнение: Война на Украине. Сводка 15.06.2022

Война на Украине. Сводка 15.06.2022

1. Северодонецк.

Противник в промзоне завода «Азот» частично изолирован от основных сил в Лисичанске. Оценочная численность группировки достигает 2500 человек + неустановленное кол-во техники. Нормальное снабжение группировки невозможно. В силу этого, как и на «Азовстали», пошли разговоры про «гуманитарные коридоры».

Бои и за поселки на восточных окраинах Северодонецка. Противник признает очень тяжелые потери в боях за Северодонецк.

2. Славянск.

Бои у Богородичного. ВСУ признают потерю половины поселка, наши источники заявляют об освобождении Богородичного. Фактически он пока еще в оспариваемой зоне.

Наши войска взломали оборону ВСУ у Долины и завязали бои уже на территории поселка.

Бои в районе Татьяновки и в направлении Сидорово.

Северский Донецк в направлении Райгородка или Северска пока не форсируют.

3. Харьков.

Бои в районе Верхнего Салтова, Тернового и Рубежного.

Бои к югу от Казачьей Лопани в районе Великих Проходов и Цуповки. Активным ударам ВС РФ подвергается Золочевский укрепрайон и позиции ВСУ у Салтовки и Чугуева.

Попытки ВСУ напрячь фланг Изюмской группировки ВС РФ существенных успехов не имели.

4. Авдеевка.

Бои у Красногоровки и Нью-Йорка, но без серьезных подвижек. Противник продолжал обстрелы Донецко-Горловской агломерации.

5. Артемовск.

ВС РФ отразили все попытки ВСУ вернуть под контроль поселок Роты и в свою очередь продвинулись в направлении поселка Вершина и Семигорье. Положение группировки ВСУ, обороняющей Углегорскую ТЭС и Новолуганское существенно осложнилось, так как дороги снабжения находятся под огневым контролем ВС РФ. К северу продолжались бои у Медной Руды и Покровского.

UPD: Вечером сообщили, что ЧВК "Вагнер" взяли Семигорье, перерезав линии снабжения группировки обороняющей Новолуганское и Углегорскую ТЭС.

6. Соледар.

ВС РФ закрепились на окраинах Белогоровки и Берестового. Трассы Артемовск—Лисичанск фактически перерезана, использовать ее для снабжения Северодонецкой группировки практически невозможно. Значение дороги Артемовск—Северск—Лисичанск многократно выросло, а удержание Северска теперь является жизненно важным для ВСУ, чтобы иметь возможность отступления из Лисичанско—Северодонецкой агломерации.

7. Золотое.

Завершена зачистка Камышевахи, идут бои на окраинах Золотого.

Бои у Тошковки и Устиновки.

Вечером пришли сообщения о взятии поселка Врубовка. Если информация подтвердится, то это вплотную приближает ВС РФ к решению задачи по окружению Горско-Золотой группировки ВСУ.

UPD: Информацию подтверждают. Врубовку взяли. Горско-Золотая группировка ВСУ в оперативном окружении.

8. Изюм.

Бои у Большой Камышевахи и Курульки. Противник пытается прощупывать оборону ВС РФ в районе Балаклеи, но давление на фланг Изюмской группировки тут пока ограниченное.

9. Запорожье.

На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе—Великая Новоселока—Угледар—Новомихайловка—Марьинка без существенных изменений. Позиционные бои и артиллерийские обстрелы на отдельных направлениях.

10. Николаев.

Позиционные бои на Николаевском и Херсонском направлениях. Противник предпринял ряд атак, но успеха не имел.

Командование ВСУ пытается возобновить наступление и добиться хоть какого-то успеха в рамках поставленных политическим руководством задач добиться продвижения в направлении Херсона.

ВС РФ, между тем, накапливают силы на Николаевском направлении. Гауляйтер Ким угрожает взорвать мосты в Николаеве в случае угрозы потери города.

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