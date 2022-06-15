Мнение: Война на Украине. Сводка 15.06.2022
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Война на Украине. Сводка 15.06.2022
1. Северодонецк.
Противник в промзоне завода «Азот» частично изолирован от основных сил в Лисичанске. Оценочная численность группировки достигает 2500 человек + неустановленное кол-во техники. Нормальное снабжение группировки невозможно. В силу этого, как и на «Азовстали», пошли разговоры про «гуманитарные коридоры».
Бои и за поселки на восточных окраинах Северодонецка. Противник признает очень тяжелые потери в боях за Северодонецк.
2. Славянск.
Бои у Богородичного. ВСУ признают потерю половины поселка, наши источники заявляют об освобождении Богородичного. Фактически он пока еще в оспариваемой зоне.
Наши войска взломали оборону ВСУ у Долины и завязали бои уже на территории поселка.
Бои в районе Татьяновки и в направлении Сидорово.
Северский Донецк в направлении Райгородка или Северска пока не форсируют.
3. Харьков.
Бои в районе Верхнего Салтова, Тернового и Рубежного.
Бои к югу от Казачьей Лопани в районе Великих Проходов и Цуповки. Активным ударам ВС РФ подвергается Золочевский укрепрайон и позиции ВСУ у Салтовки и Чугуева.
Попытки ВСУ напрячь фланг Изюмской группировки ВС РФ существенных успехов не имели.
4. Авдеевка.
Бои у Красногоровки и Нью-Йорка, но без серьезных подвижек. Противник продолжал обстрелы Донецко-Горловской агломерации.
5. Артемовск.
ВС РФ отразили все попытки ВСУ вернуть под контроль поселок Роты и в свою очередь продвинулись в направлении поселка Вершина и Семигорье. Положение группировки ВСУ, обороняющей Углегорскую ТЭС и Новолуганское существенно осложнилось, так как дороги снабжения находятся под огневым контролем ВС РФ. К северу продолжались бои у Медной Руды и Покровского.
UPD: Вечером сообщили, что ЧВК "Вагнер" взяли Семигорье, перерезав линии снабжения группировки обороняющей Новолуганское и Углегорскую ТЭС.
6. Соледар.
ВС РФ закрепились на окраинах Белогоровки и Берестового. Трассы Артемовск—Лисичанск фактически перерезана, использовать ее для снабжения Северодонецкой группировки практически невозможно. Значение дороги Артемовск—Северск—Лисичанск многократно выросло, а удержание Северска теперь является жизненно важным для ВСУ, чтобы иметь возможность отступления из Лисичанско—Северодонецкой агломерации.
7. Золотое.
Завершена зачистка Камышевахи, идут бои на окраинах Золотого.
Бои у Тошковки и Устиновки.
Вечером пришли сообщения о взятии поселка Врубовка. Если информация подтвердится, то это вплотную приближает ВС РФ к решению задачи по окружению Горско-Золотой группировки ВСУ.
UPD: Информацию подтверждают. Врубовку взяли. Горско-Золотая группировка ВСУ в оперативном окружении.
8. Изюм.
Бои у Большой Камышевахи и Курульки. Противник пытается прощупывать оборону ВС РФ в районе Балаклеи, но давление на фланг Изюмской группировки тут пока ограниченное.
9. Запорожье.
На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе—Великая Новоселока—Угледар—Новомихайловка—Марьинка без существенных изменений. Позиционные бои и артиллерийские обстрелы на отдельных направлениях.
10. Николаев.
Позиционные бои на Николаевском и Херсонском направлениях. Противник предпринял ряд атак, но успеха не имел.
Командование ВСУ пытается возобновить наступление и добиться хоть какого-то успеха в рамках поставленных политическим руководством задач добиться продвижения в направлении Херсона.
ВС РФ, между тем, накапливают силы на Николаевском направлении. Гауляйтер Ким угрожает взорвать мосты в Николаеве в случае угрозы потери города.
https://t.me/boris_rozhin/53718 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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