 

Мнение: Война на Украине. Сводка 15.06.2022

15.06.2022, 3:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Война на Украине. Сводка 15.06.2022

1. Северодонецк.
Противник в промзоне завода «Азот» частично изолирован от основных сил в Лисичанске. Оценочная численность группировки достигает 2500 человек + неустановленное кол-во техники. Нормальное снабжение группировки невозможно. В силу этого, как и на «Азовстали», пошли разговоры про «гуманитарные коридоры».
Бои и за поселки на восточных окраинах Северодонецка. Противник признает очень тяжелые потери в боях за Северодонецк.

2. Славянск.
Бои у Богородичного. ВСУ признают потерю половины поселка, наши источники заявляют об освобождении Богородичного. Фактически он пока еще в оспариваемой зоне.
Наши войска взломали оборону ВСУ у Долины и завязали бои уже на территории поселка.
Бои в районе Татьяновки и в направлении Сидорово.
Северский Донецк в направлении Райгородка или Северска пока не форсируют.

3. Харьков.
Бои в районе Верхнего Салтова, Тернового и Рубежного.
Бои к югу от Казачьей Лопани в районе Великих Проходов и Цуповки. Активным ударам ВС РФ подвергается Золочевский укрепрайон и позиции ВСУ у Салтовки и Чугуева.
Попытки ВСУ напрячь фланг Изюмской группировки ВС РФ существенных успехов не имели.

4. Авдеевка.
Бои у Красногоровки и Нью-Йорка, но без серьезных подвижек. Противник продолжал обстрелы Донецко-Горловской агломерации.

5. Артемовск.
ВС РФ отразили все попытки ВСУ вернуть под контроль поселок Роты и в свою очередь продвинулись в направлении поселка Вершина и Семигорье. Положение группировки ВСУ, обороняющей Углегорскую ТЭС и Новолуганское существенно осложнилось, так как дороги снабжения находятся под огневым контролем ВС РФ. К северу продолжались бои у Медной Руды и Покровского.
UPD: Вечером сообщили, что ЧВК "Вагнер" взяли Семигорье, перерезав линии снабжения группировки обороняющей Новолуганское и Углегорскую ТЭС.

6. Соледар.
ВС РФ закрепились на окраинах Белогоровки и Берестового. Трассы Артемовск—Лисичанск фактически перерезана, использовать ее для снабжения Северодонецкой группировки практически невозможно. Значение дороги Артемовск—Северск—Лисичанск многократно выросло, а удержание Северска теперь является жизненно важным для ВСУ, чтобы иметь возможность отступления из Лисичанско—Северодонецкой агломерации.

7. Золотое.
Завершена зачистка Камышевахи, идут бои на окраинах Золотого.
Бои у Тошковки и Устиновки.
Вечером пришли сообщения о взятии поселка Врубовка. Если информация подтвердится, то это вплотную приближает ВС РФ к решению задачи по окружению Горско-Золотой группировки ВСУ.
UPD: Информацию подтверждают. Врубовку взяли. Горско-Золотая группировка ВСУ в оперативном окружении.

8. Изюм.
Бои у Большой Камышевахи и Курульки. Противник пытается прощупывать оборону ВС РФ в районе Балаклеи, но давление на фланг Изюмской группировки тут пока ограниченное.

9. Запорожье.
На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе—Великая Новоселока—Угледар—Новомихайловка—Марьинка без существенных изменений. Позиционные бои и артиллерийские обстрелы на отдельных направлениях.

10. Николаев.
Позиционные бои на Николаевском и Херсонском направлениях. Противник предпринял ряд атак, но успеха не имел.
Командование ВСУ пытается возобновить наступление и добиться хоть какого-то успеха в рамках поставленных политическим руководством задач добиться продвижения в направлении Херсона.
ВС РФ, между тем, накапливают силы на Николаевском направлении. Гауляйтер Ким угрожает взорвать мосты в Николаеве в случае угрозы потери города.

https://t.me/boris_rozhin/53718 – цинк

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09.20 / Хеопс и его пирамида

17.12.21 / Болезненная тема: почему сын Анатолия Васильева вдруг перестал общаться с отцом

03.02.22 / Эксперименты с заражением людей подтвердили необходимость 10-дневного карантина

30.12.21 / Итоги года. Хорошие новости

18.08.20 / Cын Элизабет Херли подписал контракт с известным модельным агентством

30.11.21 / День Григория Чудотворца: что нельзя делать 30 ноября

20.12.21 / Первый пошел

14.12.21 / Эксперт объяснил, почему сейчас следует воздержаться от покупки авто

21.02.22 / Скандалы: Юрий Шефлер перешел дорогу Бреду Питу

27.01.22 / Платье с запахом, туника и ассиметричный крой: модели одежды, которые легко замаскируют нежелательный живот женщинам за 40 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика