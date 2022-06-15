France 24 – Великобритания депортирует претендентов на статус беженцев в Руанду

Инициатива Лондона по депортации нелегальных мигрантов, претендующих на статус беженца в Великобритании, в Руанду, похоже, всё же будет осуществлена. Оспаривавшим этот план активистам так и не удалось доказать в британских судах его незаконность, передаёт France 24. Хотя Руанда считается безопасной для потенциальных беженцев страной, правозащитники опасаются, что некоторых из них местные власти отправят обратно в родные страны.

Возражения против задумки Великобритании депортировать желающих получить статус беженца в стране в Руанду оказались недостаточно категоричными, чтобы не дать её реализовать: очередную попытку добиться отмены этого рейса заблокировала британская апелляционная инстанция. В свою очередь, активисты, которые оспаривают депортацию каждого потенциального беженца в индивидуальном порядке, так и не смогли убедить в своей правоте Высокий суд Лондона.

Лондон и Кигали ранее заключили соглашение, согласно которому лица, претендующие на статус беженца в Великобритании и при этом прибывшие в страну нелегально, могут быть отправлены в Руанду, где и будут дожидаться рассмотрения своего дела в гостиницах вроде этой. Взамен Соединённое Королевство выплатило Руанде почти 150 миллионов долларов — и, как ожидается, направит ей дополнительные выплаты, размер которых будет зависеть от количества депортированных в страну людей.

Хотя для потенциальных беженцев, спасающихся от военных действий и репрессий, Руанда считается безопасной страной, активисты выражают беспокойство в связи с тем, что некоторых из них могут в итоге отправить обратно на родину.

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев предупреждают, что инициатива создаёт опасный прецедент.

ФИЛИППО ГРАНДИ, Верховный комиссар ООН по делам беженцев: Есть страны, которые размещают у себя миллионы беженцев — и я сейчас не украинцев имею в виду, речь об африканских странах. Что я им скажу, если они мне заявят: «Знаете что, если такая богатая страна, как Великобритания, их за границу отправляет, то мы тоже так будем делать»?

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник вновь подчеркнул, что его цель в данном случае — положить конец незаконной перевозке людей.

БОРИС ДЖОНСОН: Суть здесь в том, чтобы наверняка сломать бизнес-модель преступных групп, которые не только рискуют жизнями людей, но и подрывают доверие общества к легальным средствам миграции.

В ООН ему ответили, что способов спасти людей, рискующих жизнями, существует немало, и депортировать их — это точно не решение проблемы.

Дата выхода в эфир 14 июня 2022 года.