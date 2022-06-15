Das Erste – «может закончиться катастрофой» — Греция отвергает требования Эрдогана по демилитаризации островов в Эгейском море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Грецию в размещении вооружений на островах Эгейского моря в нарушение международного права и предостерёг Афины от их дальнейшей милитаризации, пишет Das Erste. В Греции заявления Эрдогана рассматривают как «явную угрозу войны». Афины отказываются выполнять требования Анкары и утверждают, что речь идёт о реализации права на самооборону. Однако, отмечает издание, никто не осмеливается предсказать, как далеко зайдёт Эрдоган.



AP

В одном турецком телешоу на проправительственном частном телеканале Habertürk TV обсуждается турецко-греческая граница. На заднем фоне расположена карта двух стран. Перед ней стоит один из гостей студии, журналист Гюркан Зенгин. Он держит в руке указку, пишет Das Erste.

Зенгин подносит указку к крайней западной точке материковой Турции и проводит вертикальную линию на юг, которая, по его мнению, должна быть фактической границей между Грецией и Турцией. Несколько греческих островов, таких как Родос и Кос, внезапно становятся территорией Турции.

За последние несколько дней отрывок из этой телепередачи молниеносно распространился по греческим социальным сетям — то, что журналист в популистской манере представил на телевидении, соответствует тому, что в последние дни и недели всё чаще воспроизводится высокопоставленными турецкими политиками. В центре территориального спора находится прежде всего архипелаг Додеканес, который включает Родос, а также другие обитаемые острова, такие как Лесбос, Самос и Кос.

Современная турецко-греческая граница фактически существует уже на протяжении почти 100 лет, однако вопрос о суверенных правах на острова в восточной части Эгейского моря не так прост с точки зрения международного права: Лозаннский договор 1923 года и Парижский договор 1947 года, например, определяют принадлежность островов и закрепляют за некоторыми из них демилитаризованный статус. В промежутке между ними была подписана Конвенция Монтрё 1936 года, которая, в свою очередь, должна была частично заменить Лозаннский договор. Территориальные претензии Турции вытекают именно из этого договора.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наблюдал за крупными военными учениями с участием партнёров по НАТО в городе Измир на западном побережье Турции. В своём выступлении он неоднократно обвинял Грецию в размещения вооружений на островах Эгейского моря в нарушение международного права и предостерегал Афины от дальнейшей милитаризации.

Эрдоган призвал Афины «держаться подальше от мечтаний, риторики и действий, о которых они будут сожалеть». «Это может закончиться катастрофой, я не шучу», — подчеркнул он. Эрдоган опубликовал эти заявления на английском и греческом языках на своей странице в Twitter.

В Греции заявления Эрдогана рассматривают как «явную угрозу войны». Однако правительство пока реагировало спокойно: на саммите стран Юго-Восточной Европы в Салониках министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Афины не будут способствовать эскалации с соседней Турцией и откажутся от «оскорбительных заявлений и незаконных и неуместных требований и обвинений».

Кроме того, Министерство иностранных дел Греции обнародовало 16 карт, призванных задокументировать «масштабы турецкого ревизионизма». На них продемонстрированы территориальные претензии Турции с 1923 года по настоящее время.

Ввиду угроз, исходящих с востока, Афины подтверждают отказ от демилитаризации островов в восточной части Эгейского моря. Так Греция «реализует своё право на самооборону» — на западном побережье Турции размещены многочисленные десантные корабли.

Как считает издание, истребители ВВС Турции в настоящее время «почти каждый день нарушают воздушное пространство Греции» и даже пролетают над крупными обитаемыми островами, такими как Родос, Самос и Кос.

Подобные действия, и прежде всего словесная эскалация, вызывает у многих греков серьёзные опасения. Большинство надеется, что «воинственная риторика» президента Турции является лишь частью его предвыборной кампании. В следующем году в Турции пройдут президентские выборы, и Эрдоган объявил, что намерен баллотироваться вновь.

Однако экономическая ситуация в Турции «оставляет желать лучшего»: по официальным данным, инфляция в стране превысила отметку 70%. «Так почему бы не разжечь конфликт, который тлел десятилетиями — для отвлечения внимания?» — задаётся вопросом автор статьи.

Никто не осмеливается предсказать, как далеко зайдёт Эрдоган. Однако греки до сих пор хорошо помнят конец лета 2020 года, когда в Восточном Средиземноморье столкнулись турецкий и греческий военные корабли, отмечает Das Erste.