 

Украина захотела заключить с США соглашение о ленд-лизе по газу

15.06.2022, 3:00, Новости дня
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Представители энергетического сектора Украины хотят заключить с США «соглашение о ленд-лизе», по которому американская сторона предоставит 6 млрд кубометров сжиженного природного газа, сообщают СМИ.

Так как своих СПГ-терминалов у Украины нет, газ должен доставляться в Европу, а на Украину идти по трубам. Предполагается, что Киев рассчитается с американцами, когда будет увеличена внутренняя добыча газа. Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что американские представители «удивились, услышав эту идею, но она была хорошо воспринята», передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.

Украина ознакомила США и западные страны и с другими предложениями. В частности, речь шла о возможности «международного финансирования» для приобретения газа на Ближнем Востоке и на севере Африки, разработке альтернативных маршрутов поставок энергоносителей и получении средств от Международной финансовой корпорации развития США. Кроме того, Киев хочет, чтобы страны Запада инвестировали в Украину и помогли разрабатывать недра посредством горизонтального бурения.

Напомним, глава американского государства Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который упрощает оказание Украине военной поддержки. Следует отметить, что законопроект об открытии ленд-лиза был внесен в Конгресс не в связи со специальной военной операцией России, а за месяц до ее начала, 19 января 2022 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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