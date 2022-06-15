Пригород Лисичанска покинули около 150 украинских боевиков

Около 150 боевиков покинули Приволье, после чего этот пригород Лисичанска подвергся украинскому обстрелу, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

По его словам, украинские боевики, «уходя, оставили о себе мерзкую память и разрушенные дома». «Как только их там не стало, сразу с территории шахты Капустина находящейся рядом с городком, украинский минометный расчет начал обстрел города минами 120 мм», – сообщил Мирошник в Telegram.

По его словам, под обстрел попали «жилые многоэтажки и частный сектор». «О разрушениях и пострадавших узнаем после того как освободим город, сейчас правду вряд ли кто-то скажет», – сообщил он.

Как передает РИА «Новости», Приволье – город на западе ЛНР, граничит с подконтрольными ЛНР городами Кременная и Рубежное. Само Приволье пока подконтрольно киевским силовикам.

Напомним, Мирошник сообщал, что подразделения Народной милиции Луганской народной республики ведут бои на окраинах Лисичанска. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись с уничтожением пяти 155-миллиметровых американских гаубиц с боеприпасами в Лисичанске.

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