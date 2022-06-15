США заявили, что Киев сам должен принимать решение о территориальных уступках

Народ и руководство Украины сами должны решить, следует ли им соглашаться на территориальные уступки, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен заявил, что «будущее Украины в руках украинцев», они сами должны принимать соответствующие решения. Как сообщил Блинкен, президент Украины Владимир Зеленский должен «решать, что отвечает интересам его страны, его народа», США «это поддержат».

Как сообщил руководитель американского внешнеполитического ведомства, США и другие западные страны «работают 24 часа в сутки семь дней в неделю, чтобы убедиться», что Украина «получает все» необходимое для боевых действий против России, передает ТАСС со ссылкой на PBS.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование ситуации в Украине путем переговоров. Политолог-американист Малек Дудаков объяснил изменение риторики США в отношении Украины.

«Чтобы в позиции Украины что-то поменялось, должен случиться либо тотальный разгром украинской армии, что уже крайне близко, либо окончательное прекращение поставок западного оружия, которое и так все реже и реже прибывает на Украину. И тут, конечно, многое зависит от Вашингтона», – сказал Дудаков.

—