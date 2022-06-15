 

Специалисты воссоздали в лаборатории условия, которые существуют внутри Урана

15.06.2022, 2:45, Разное
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Специалисты из Байройтского университета заявили, что им удалось воссоздать условия, которые можно наблюдать в центре планеты Уран. Результаты экспериментов оказались весьма интересными.

В ходе исследовательской работы ученые создали новое вещество – азот рения. Рений считается крайне редким металлом и используется в сплавах, выдерживающих колоссальные температуры. Однако молекулы соединения стабильны только при сверхвысоком давлении. Чтобы добиться таких условий воспользовались методом алмазной наковальни.

Путем воздействия на алмазную ячейку лазерной установкой удалось добиться повышения давления до 1000 Па. Это соответствует условиям, которые можно было бы наблюдать в центре ядра планеты Уран.



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