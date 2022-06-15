В Японии нашли замену пластику

Специалисты из Японии заявили, что они разработали альтернативу пластику. Для этого предложили использовать водонепроницаемую бумагу, обладающую сразу несколькими преимуществами по сравнению с классической пластмассой.

Разработка принадлежит научным сотрудникам Токийского университета. Они рассказали, что покрытие на основе метилтриметоксисилана, изопропилового спирта и тетраизопропилтитаната менее вредное и токсичное для человека и окружающей среды. Во время взаимодействия с водой соединение образует плотную и прочную пленку.

У альтернативы пластика много преимуществ. Так, водонепроницаемая бумага экологичнее, она разлагается на воду, углерод и кремний. Изготовить изделия на основе нового материала крайне просто.