Застройщики нацелились на Дальний Восток
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Группа ПИК
анонсировала крупный проект в Хабаровске, инвестиции в который могут составить
до 44 млрд рублей. Строительство жилого комплекса площадью 450 тыс. «квадратов»
будет вестись совместно с застройщиком Dars Development. Общая площадь
застройки – 67 га.
Выход группы ПИК
на новый рынок связан с падением спроса на жилье во многих российских городах.
На этом фоне застройщик вынужден искать регионы, где падение не столь ощутимо.
Так, если в центральных регионах страны в апреле продажи жилья сократились на 54%,
то в Хабаровске – примерно на треть.
Покупателей не
смущает даже довольно высокая стоимость хабаровского жилья – в среднем 116 тыс.
рублей за «квадрат». Драйвером спроса здесь выступает ипотека с господдержкой
под 2%. Сразу после запуска этой программы спрос на жилье вырос на 83%.
Это не первый
раз, когда ПИК решает привлечь партнера к реализации проекта. Так, ряд жилых
комплексов в столице девелопер возводит совместно с Capital Group, в Чите – с
ООО «Атолл», в Ярославле – с ГК «Фора».
Смотреть комментарии → Комментариев нет