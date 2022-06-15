Застройщики нацелились на Дальний Восток

Группа ПИК

анонсировала крупный проект в Хабаровске, инвестиции в который могут составить

до 44 млрд рублей. Строительство жилого комплекса площадью 450 тыс. «квадратов»

будет вестись совместно с застройщиком Dars Development. Общая площадь

застройки – 67 га.

Выход группы ПИК

на новый рынок связан с падением спроса на жилье во многих российских городах.

На этом фоне застройщик вынужден искать регионы, где падение не столь ощутимо.

Так, если в центральных регионах страны в апреле продажи жилья сократились на 54%,

то в Хабаровске – примерно на треть.

Покупателей не

смущает даже довольно высокая стоимость хабаровского жилья – в среднем 116 тыс.

рублей за «квадрат». Драйвером спроса здесь выступает ипотека с господдержкой

под 2%. Сразу после запуска этой программы спрос на жилье вырос на 83%.

Это не первый

раз, когда ПИК решает привлечь партнера к реализации проекта. Так, ряд жилых

комплексов в столице девелопер возводит совместно с Capital Group, в Чите – с

ООО «Атолл», в Ярославле – с ГК «Фора».