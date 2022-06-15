Мнение: Акционерная теория демократии

Как рухнул СССР, или “главное – не подпускать народ!”

Недавно на одном из форумов обсуждали, почему в крупном приволжском городе народ предпочел – на общегородском референдуме! – отказаться от прямых выборов мэра, перепоручив это хлопотное дело своим избранникам – депутатам городской Думы. Некоторые увидели в этом безвольный отказ от “завоеваний демократии”.

Им энергично возражали. Один из участников дискуссии, явно вдохновленный примерами античности, даже предложил такой образ: мол, если бы все жители Саратова ежедневно собирались на городской площади и там по результатам голосования решали все текущие городские вопросы – тогда да, была бы демократия, Власть Народа. Но миллион жителей ни одна площадь не выдержит. Исход же выборов, как известно, определяют денежные мешки, “грязные политехнологии”, продажные писаки да всесильный Административный Ресурс, а никак не воля народа. Разве можно в таком случае, не покривив душой, называть людей, избранных таким образом, “народными избранниками”? Очевидно, нельзя.

Так что, приходили к выводу многие участники, “никакой демократии все равно нет”, и поэтому – из-за чего страдать? Как бы ни выбирался/назначался градоначальник, от этого он, дескать, все равно ближе к народу не станет.

Такая отчаянная точка зрения в последнее время находит все больше сторонников. С одной стороны, действительно велико разочарование итогами многих выборов; с другой, не менее очевидно, что подобные настроения искусно подогреваются в обществе при помощи тех же “пиар-технологий”. И заказчика легко распознать по тому же античному признаку “Кому выгодно?”. “Разочарование в демократии” выгодно прежде всего действующей власти как сложившейся корпорации чиновников – ибо выборы по своей природе представляют угрозу для ее стабильного и устойчивого существования, вносят элемент непредсказуемости в устоявшиеся схемы.

Что же можно противопоставить все более настойчивым попыткам дезавуировать саму идею демократии как “власти народа” в глазах – прежде всего – самого народа? Думается, надо обратить внимание на детали. И перестать рассуждать в терминах “двоичного кода”: все что не является на 100% “властью народа” (как решение всех вопросов на “сходе” или городской площади) – то считаем за 0%, “нулевую демократию”.

Гораздо логичнее представить государственное управление в виде некой “акционерной модели”, где народ может иметь свою “долю власти”, “долю влияния” на принятие решений подобно акционеру: то есть иметь от 0 до 100% “акций”, иметь пакет голосов – “блокирующий”, “контрольный”… или вовсе никакого. Конечно, наряду с “населением” есть и другие “акционеры”: их можно условно обозначит как “Действующая власть”, “Бизнес” (или “Большие Деньги”), СМИ и т.д. У каждого такого “акционера” своя “доля” в Государственной Власти, и соотношение “долей” основных Игроков, собственно, и определяет специфику государственного строя в каждый данный момент.

Разберем для примера “акционерную структуру” власти в позднем СССР. Нетрудно видеть, что процент собственно “демократии”, то есть власти народа, был в СССР равен практически полному и абсолютному нулю. Бизнеса тоже не было, СМИ были только государственными… Другими словами, абсолютно вся власть в стране принадлежала Действующей Власти, т.е. КПСС.

Все выборы были сведены к формальности: во-первых, строго соблюдался принцип “выбирать одного кандидата из одного” – наличие в бюллетенях более чем одного кандидата не допускалось. Кроме того, контроль за выдвижением этих самых единственных на округ кандидатов в депутаты был строжайший, “просунуть” в список кандидата не от “партии власти” было совершенно невозможно.

Несмотря на такие вот непрошибаемые “меры безопасности”, в структуре власти СССР был предусмотрен и еще третий, дополнительный способ “предотвращения народовластия”. Как известно, в СССР при помощи прямых всенародных выборов избирались ТОЛЬКО депутаты, т.е. – только представители законодательной ветви власти. Вся исполнительная “вертикаль” – от Председателя Совета Министров до какого-нибудь начальника сельского исполкома – выбиралась опосредованно, через соответствующие Советы. Для чего это было сделано? Очевидно, для того, чтобы вообще исключить возможность “системного сбоя”: ведь представитель исполнительной власти, в отличие от депутата, имеет возможность отдавать ПРИКАЗЫ своим подчиненным.

Основоположники “государства рабочих и крестьян” прекрасно понимали, что любые деятели, имеющие в качестве источника своей легитимности ИЗБРАНИЕ НАРОДОМ, потенциально опасны для Власти – буде получат возможность действовать самостоятельно. Самое в них опасное – то, что Власть не может их исторгнуть САМА, своей волей: надо ждать срока окончания полномочий.

Поэтому “избираться”, с соблюдением всех мыслимых предосторожностей, (выхолащивающих смысл самой процедуры) дозволялось только депутатам: у них меньше всего возможностей ДЕЙСТВОВАТЬ в одиночку.

Ну и, конечно же, был и еще один, основной “пояс защиты”: все в СССР понимали (а с 1977 года это стало конституционной нормой), что Реальная Власть в стране принадлежит не Советам и даже не исполкомам, а ПАРТИИ, т.е. Партийным Комитетам на местах. А уж секретарей парткомов население вообще никак не избирало, единственной допустимой мерой воздействия рядового жителя на партию была жалоба.

Такое ТРОЙНОЕ предохранение советской системы (издевательски называемое совпропагандой “подлинной (!) демократией”), с одной стороны, показывает, что в плане “готовности к демократии” наш народ недалеко ушел от какого-нибудь Ирака или Ирана. С другой стороны, из этого понятно, что никакими усилиями народ в СССР не мог даже в мечтах посягнуть на власть компартии.

Что же произошло? Как получилось, что СССР-таки развалился? Думаю, теоретически, исходя из описанной “акционерной модели”, дело можно представить так.

После череды похорон высших руководителей Политбюро и всего Советского Союза к власти пришел М.Горбачев. Однако – в связи с неравномерностью вымирания “кремлевских старичков” – всей полноты власти в стране Горби и его команда не получили: ряд важных позиций прочно “держали” его противники, которые не хотели уступать. Внутри безраздельно правящей партии возник своеобразный “клинч”: две “внутренние клики”, “про-Горби” и “анти-Горби”, имели примерно по 50% “акций” каждая, и ни одна не могла обеспечить себе твердое большинство, “контрольный пакет”. Равновесие зыбкое и весьма неприятное для всего партаппарата!

И тогда, видимо, для разрешения ситуации Горбачев предлагает своим “подельникам” по правящей партии “слегка подпустить народ к управлению”: говоря фондовым языком, “эмитировать немного акций”. Совсем немного, меньше блокирующего пакета. Процентов 20, оставив в руках Партии решающие 80%. Каким образом хитрый Горбачев предлагал провести “эмиссию”? Возможно, он соблазнил своих противников некой неравномерностью: скажем, от “своего” пакета он якобы отдавал “в народ” 12%, а Громыко с товарищами предлагал “благородно” отдать лишь 8%. В 1,5 раза меньше!

Правда, еще до “эмиссии” хитрый Горби запустил проект с названием “гласность”: то есть слегка освободил СМИ, заблокировав возможности контроля за ними со стороны своих твердолобых конкурентов.

Конечно, враги Горбачева в Политбюро и ЦК партии пошли на очень существенное нарушение принципов, одобрив инициативу по “демократизации” и не сразу оценив ущерб прежде всего для себя от “гласности”. Но, по-видимому, их убедили сыграть “ва-банк”: в основном они все были старше Горбачева и понимали, что время работает “против них”.

Так или иначе, но нежданно-негаданно, практически без каких-либо усилий и жертв со своей стороны, советское население получило в руки какие-никакие, но РЕАЛЬНЫЕ рычаги контроля за властью. По сути, реальная “демократизация”, затеянная Горбачевым, позволила главным образом

А) ввести в практику выборы на альтернативной основе

Б) либерализовать процесс выдвижения кандидатов в депутаты, к которому теперь – хотя бы в теории – получили доступ и не вполне лояльные власти деятели.

При этом, конечно же, все выборы по-прежнему касались только депутатов. “20%”, “неблокирующий пакет”, ушли “в народ”. Политика “гласности” при этом обеспечила “команде Горбачева” почти все эти “голоса”: он, наконец, обрел решающий перевес (скажем, 58% против 42%) ВНУТРИ Механизма Госвласти – и сумел расправиться с оппонентами.

Его беда была в том, что джинн оказался выпущен из бутылки: вместо того, чтобы покорно вернуть “выданные” 20% ВЛАСТИ в стране, народ стал стремительно расширять свой “пакет”.

Думается, уже со времени выборов Первым Съездом Народных депутатов СССР Верховного Совета СССР, куда прошел Ельцин и часть депутатов “Демократического меньшинства”, народ – то есть, строго говоря, демократия – обрел в позднем СССР “блокирующий пакет”: то есть, еще не имея возможности ПРЕДЛАГАТЬ решения, он уже ограничивал Действующую Власть в ее возможностях ПРИНИМАТЬ любые решения.

Дальше – больше. “Пакет” Действовавшей в СССР Власти стремительно таял, а на арене появлялись новые игроки, прежде всего Бизнес, или Большие Деньги. Набирали вес независимые СМИ. Думаю, что к середине 1991-го года Народ, то есть “собственно демократия”, получили в государстве пакет, близкий к контрольному. Корпорация Действовавшей Власти, видя, что контроль уплывает из рук, пошло на силовой перехват в августе 1991 года. Недаром на улицы городов вышли танки! Советская Власть прекрасно понимала, КОГО она пугает: прежде всего собственное население, посмевшее дать легитимность никак не зависящим от нее избранникам, чьи доселе “никому не интересные” законодательные органы обрели невиданный политический вес.

Однако танки население не испугали – и Советская Власть ушла. Началась ломка «совка» и переделывание “Страны Советов” по западному образцу, который на ту пору однозначно казался Народу наиболее привлекательным.

Начиная с 1993 года Народ опять начал постепенно сдавать позиции перед Действующей Властью. Его “доля”, доля Демократии в РФ начала уменьшаться – до 40%, 35, 30-ти…Заметим, как исподволь, но неуклонно Действующая Власть загоняет Народ “в рамки”, явно держа в уме “советскую модель” как идеал: еще бы, при ней с народом можно вообще не считаться как с субьектом политики!

Постепенно Действующая Власть оттерла от Политических Дел Большой Бизнес (уменьшила его “долю”), “прикрыла” большинство независимых СМИ (или перехватила над ними контроль) – и неуклонно движется к отмене прямой выборности исполнительной власти. “На слуху” отмена выборности губернаторов; меньше внимания было уделено проведенным пару лет назад Поправкам в “Закон о местном самоуправлении”: а ведь благодаря им уже чуть ли не половина городов в России уже отказалась от прямых выборов мэров, перейдя – почти как в СССР – на назначение “главы горисполкома” городским Законодательным Собранием!

Народ нынче усиленно убеждают “добровольно” отказаться от мысли контролировать свою власть посредством выборов, как от пустой и вредной затеи. 30 (или уже 25?) “процентов контроля” за властью в государстве, которые все еще сохраняются в руках у населения, дико раздражают Чиновную Корпорацию, вновь опутавшую всю Россию.

Может, откажемся? Чего уж… Бог даст, не обидят (2006).

Написал текст ровно 16 лет назад – можно сказать, в другой стране. Сейчас все процессы, которые я здесь описал, доведены практически до логического конца – у народа примерно 0% влияния, как в “лучшие” советские годы, а выборы как таковые полностью выхолощены.

Как итог – война.