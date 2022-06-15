Мнение: О сути этого всего… Шокирующий «слив» из окружения Лаврова

Говорят, есть смелость обречённых. Разные формы принимает она. То горделивую: «Врагу не сдаётся наш гордый “Варяг”, пощады никто не желает». То покорную: «Ave, Caesar, morituri te salutant». То совсем уже отчаянную «формулу крысы, загнанной в угол», которая сформировала нынешней настрой первого лица.

Наверное, в МИДе настроения ближе к последнему.

Иначе как объяснить вот это?

Вначале несколько слов в пояснение. Есть при МИД России такой iink-tank — «Российский совет по международным делам». Нынешний министр Сергей Лавров его возглавляет, а в попечителях — сплошь птенцы Смоленской площади да выпускники МГИМО. То есть, в известном смысле, это суть «ретранслятор» мнений и настроений сталинской высотки на Смоленке.

И вот что говорит он о самой сути происходящего сейчас.

«Конфликт на Украине … всё чаще преподносится как борьба либерального мирового порядка с «бунтом недовольных». #Россия взяла на себя роль авангарда этого бунта, открыто бросив вызов своим западным соперникам. Понятие бунта здесь не случайно. №Запад продвигает либеральный мировой порядок, опираясь на чёткие идеологические посылки. Среди них рыночная экономика, глобализация стандартов, рынков и технологий, демократия как безальтернативная политическая форма организации государств, открытое общество, разнообразие культур и укладов жизни, права человека…

Нынешний «российский бунт» отталкивается от недовольства сложившимся статус-кво либерального мирового порядка, а точнее отдельными его следствиями для России. Для такого недовольства есть свои причины. Но наибольшее раздражение России вызывали её вторичная роль в однополярном мировом порядке, игнорирование её интересов и всё более явный отказ воспринимать её как равноправного партнёра. Интересно, что экономические факторы были для «российского бунта» вторичными… Недовольство России своим местом в мировой экономике артикулировалось весьма слабо.

С учётом концентрации российского недовольства именно в политической области вряд ли стоит удивляться тому, что именно украинский вопрос стал триггером «российского бунта». «Майданы» и смены власти рассматривались Москвой как циничный взлом политической системы «суверенной» страны… С точки зрения внешней политики, в украинском вопросе российские интересы в области безопасности дискриминировались наиболее остро. В итоге #Москва не просто ударила кулаком по столу и смахнула с доски фигуры, но и решилась, образно говоря, крепко врезать своим оппонентам этой доской по голове. Соперничество «по правилам» перешло в режим драки… С другой стороны, Запад фрустрирован самим фактом решительного бунта, его бессмысленностью с точки зрения баланса выгод и потерь, беспощадностью российского напора. Отсюда явная неизбирательность и эмоциональность ответных ударов, причудливая смесь санкционных бомбардировок, планов конфискации российского имущества, разгрома «олигархов» (наиболее прозападного крыла российской элиты) и столь же бессмысленный буллинг российской культурной, спортивной и интеллектуальной элиты, да и общества в целом.

Но и у Запада есть все основания опасаться «российского бунта». Беспокойство за либеральный мировой порядок возникло задолго до 2022-го и даже до 2014 года. И если «бунт России» окажется успешным, станет очевидным, что сдержать амбиции Китая будет ещё сложнее. Тем более что, в отличие от России, Китай может предлагать и альтернативную экономическую модель, и свой взгляд на демократию, и иную этику международных отношений. Более того, успех «российского бунта» может стать прологом к куда более системным вызовам. Поэтому усмирение России для Запада становится задачей, явно выходящей за пределы постсоветского и даже евроатлантического пространства. »

Что ж, с точки зрения «интеллектуала» Сергея Лаврова, возможно, всё происходящее и есть бунт. По русской традиции, «бессмысленный и беспощадный» (к этой цитате есть тоже отсылка в тексте). Практически пугачёвский.

Но если это и «бунт», то исключительно подростковый. Тинейджеры часто «бунтуют» против своих родителей, причём, на взгляд тех, почти всегда по пустякам. Так же и тут. Совсем «пустячный» с точки зрения Запада вопрос внезапно стал Армагеддоном и крайним редутом для России. Поводом «бросить перчатку» и ринуться в последний бой с отчаянием загнанной в угол крысы. Типа, «отступать некуда, позади #Москва».

Но многие ли подростки-бунтари спустя годы вспомнят причины своих конфликтов с родителями? А вспомнив, не устыдятся ли?

Ну и вопрос финальный — зачем окружение Сергея Лаврова транслирует Urbi et orbi одновременно и беспощадность, и бессмысленность для России всего #сейчас происходящего? Тоже акт отчаяния?

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