Foreign Affairs – гегемонию США разрушают не только РФ и Китай

Однополярный мир во главе с США закончился, причём лидерство Америки «подпирают» не только РФ и Китай. Как пишет Foreign Affairs, Германия и Япония меняются, как меняется и весь послевоенный миропорядок, и не исключено, что именно Берлин и Токио займут одни из главных позиций на мировой арене.



AP

Международный порядок после Второй мировой войны часто называют продуктом американской мощи, однако многие эксперты порой недооценивают, что этот порядок являлся также и продуктом искусственной слабости Германии и Японии. Как считает директор Европейского совета по международным отношениям и автор книги «Эпоха беспокойства: как взаимозависимость вызывает конфликты» Марк Леонард, российская спецоперация на Украине и растущий антагонизм между Соединёнными Штатами и Китаем угрожают перевернуть с ног на голову этот статус-кво, а вместе с ним и Pax Americana. В ответ на действия Москвы Германия коренным образом переформатировала свою внешнюю политику, пообещав радикально увеличить расходы на оборону и заняв ястребиную позицию по украинскому конфликту, а Япония, всерьёз опасающаяся стремления Китая к региональной гегемонии, кажется, как никогда близка к подобной же трансформации.

Как продолжает эксперт в статье для Foreign Affairs, в краткосрочной перспективе эти сдвиги могут ускорить консолидацию или даже возрождение Запада. Но если Германия останется на своём новом пути, а Япония пойдёт таким же курсом, может произойти нечто совсем противоположное, поскольку со временем обе страны станут менее зависимыми от США и более тесно связанными со своими соседями. Такой сдвиг коренным образом изменит не только систему безопасности в Европе и Азии, но и динамику развития западного мира.

Через четыре дня после начала российской спецоперации, пишет Леонард, обычно осторожный канцлер Германии Олаф Шольц выступил с революционной речью, объявив о zeitenwende («поворотном моменте») во внешней политике Германии. Предложенные им сдвиги настолько глубоки, что могут изменить саму идентичность страны. После десятилетий сопротивления вооружению воюющих сторон в любом конфликте Берлин решил поставлять оружие Украине, создать фонд в размере €100 миллиардов для модернизации своих вооружённых сил после долгих лет проволочек с увеличением оборонных расходов и покончить со своей энергетической зависимостью от РФ после многолетних попыток преобразовать Россию через экономические связи. Объявление об этих фундаментальных изменениях вызвало широкую дискуссию о том, что будет означать zeitenwende не только для различных аспектов немецкой политики, но и для расширения роли Германии в мире. Некоторые аналитики считают, что Берлин с опозданием осознаёт свои обязательства после десятилетий геополитической «безбилетной езды», но другие эксперты критически относятся к медленным темпам изменений и опасаются, что новая германская политика не оправдает ожиданий.

Дебаты о zeitenwende в Германии оказали сильное влияние на Японию, где представители министерства обороны и безопасности вступили в острую словесную конфронтацию со всё более напористым Китаем. Чтобы сохранить некое подобие баланса в регионе, Япония придерживается трёхаспектной стратегии. Во-первых, в последние годы она постепенно увеличивала свои расходы на оборону. Также Япония стремится углубить свой военно-политический союз с Соединёнными Штатами. И, наконец, Япония перестраивает свои отношения в области безопасности с другими партнёрами в регионе, особенно с Австралией, Индией, Филиппинами, Сингапуром и Вьетнамом. В настоящее время Токио включает эти кардинальные изменения в новую стратегию национальной безопасности, которая будет опубликована к концу года.

Автор статьи отмечает, что Германия и Япония не могут больше быть уверенными в том, что они могут полагаться на Соединённые Штаты в вопросах своей безопасности. Согласно одному недавнему опросу, 56% респондентов из Германии считают, что через десять лет Китай станет более сильной державой, чем Соединённые Штаты. 53% сказали, что американцам нельзя доверять после того, как в 2016 году они избрали президентом Дональда Трампа. А 60% заявили, что Германия не может всегда рассчитывать на защиту Соединёнными Штатами и поэтому должна инвестировать большие средства в европейскую оборону. Эти опасения разделяют даже наиболее атлантистски настроенные элиты. Как считает Вольфганг Ишингер, бывший посол Германии в США, «немцам повезло, что в Белом доме сейчас находится Байден, но Германии нужен план Б на случай, если в американской политике произойдут большие изменения». Он считает, что Германии следует изучить возможность ядерных гарантий от Франции, что было бы немыслимо ещё несколько месяцев назад.

Сомнения в американской мощи и надёжности в Японии высказываются менее открыто, однако, согласно апрельскому опросу, почти две трети японцев поддерживают укрепление обороноспособности Японии, а большинство согласны с предложением тратить на оборону 2% ВВП. Кен Дзимбо, специалист по безопасности из Университета Кэйо, считает, что после бурных лет правления Трампа многие японские стратеги полагают, что стране необходимо больше инвестировать в свою собственную оборону и «диверсифицировать свои военные возможности, в том числе и за пределами военного союза с Соединёнными Штатами».

Большая напористость Германии и Японии, вероятно, будет идти рука об руку с ослаблением международных позиций США и уменьшением относительной экономической и военной мощи Америки в долгосрочной перспективе, и эта тенденция вряд ли изменится после конфликта на Украине. Соединённые Штаты будут вынуждены сосредоточить свои ограниченные ресурсы на решении проблем, исходящих от Китая.

«В Европе сокращение присутствия США может привести к большему суверенитету, как только европейцы наконец осознают, что ситуация на Украине не остановит долгосрочный поворот Вашингтона в сторону Азии. В то же время Азия, скорее всего, станет более европейской. Соединённые Штаты сохранят своё внимание к Индо-Тихоокеанскому региону, но их экономический и военный вес уменьшится по сравнению с Китаем. В результате Токио и другие региональные державы, вероятно, укрепят свои связи с Соединёнными Штатами, но при этом продолжат диверсифицировать свои традиционные союзы с Вашингтоном за счёт расширения партнёрства с другими странами региона», — пишет Марк Леонард.

Как заключает автор материала, администрация Байдена надеется, что конфликт на Украине укрепит глобальный альянс демократий, отбросив назад и Россию, и Китай. Однако по мере того, как Германия и Япония становятся всё более могущественными и всё более вовлечёнными в соответствующие региональные системы безопасности, они, вероятно, станут более напористыми в выработке и реализации своих собственных повесток дня.