Озвучены темы выступления Путина на ПМЭФ

Большая часть выступления главы российского государства Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам, сообщил его помощник по международным делам Юрий Ушаков.

Ушаков сообщил, что Путин «посвятит значительную часть своего выступления задачам, которые сегодня стоят перед Россией, которые будут стоять завтра – задачи по обеспечению дальнейшего экономического развития страны, стимулированию внутренней деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса и укреплению внешних торгово-инвестиционных связей», передает РИА «Новости».

Президент «даст оценки текущей ситуации в мировой экономике и политике, речь, конечно, пойдет о проблемах, с которыми сегодня сталкивается вообще мировое хозяйство, о несправедливой межгосударственной конкуренции, торгово-финансовых войнах, санкциях, ограничениях и так далее», сказал Ушаков. Кроме того, Путин намерен обсудить тенденции к формированию многополярной экономической модели и дать оценку «возможностям и перспективам, которые открывает этот процесс для участников всего глобального рынка».

Делегации высокого уровня из более, чем 40 стран мира планируют принять участие в ПМЭФ. Участие в мероприятиях деловой программы форума подтвердили уже 1244 компании из РФ и 265 иностранных компаний. Запланировано более 130 мероприятий с участием 700 докладчиков, состоятся бизнес-диалоги с представителями деловых сообществ Африки, Европы, Латинской Америки, Белоруссии, Египта, Китая, Турции. Для освещения ПМЭФ зарегистрировались более 4 тыс. журналистов из 30 стран.

Участники форума обсудят масштабы социально экономических изменений в мире, а также попытаются трезво и всесторонне осмыслить ситуацию с санкционным давлением на Россию, сообщил Ушаков.

В пленарном заседании с участием Путина также примет очное участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси присоединится в формате видеосвязи. В ходе пленарного заседания будет показано видеообращение председателя КНР Си Цзиньпина.

Путин пока не планирует встречи с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником на полях форума, однако возможность встречи «на ногах» не исключается, сказал Ушаков. Он сообщил, что Путин на полях форума проведет двусторонние встречи с президентами Армении и Казахстана Ваагном Хачатуряном и Касым-Жомартом Токаевым, а также представителем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

Напомним, Путин также намерен провести в рамках ПМЭФ встречу с военными корреспондентами. Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что на участников форума оказывается колоссальное внешнее давление, но это не снижает интерес к мероприятию.

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