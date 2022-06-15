 

Шестилетняя девочка выпала из окна 11-го этажа в Подольске

15.06.2022, 1:35, Новости дня
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Из окна 11-го этажа в Подольске выпала шестилетняя девочка, ребенок погиб, сообщила старший помощник руководителя главка СК по Московской области Ольга Врадий.

Врадий рассказала, что девочка, по предварительной информации, находилась дома без присмотра. Она выпала из окна и скончалась на месте. Открыто уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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