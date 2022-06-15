Шестилетняя девочка выпала из окна 11-го этажа в Подольске
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Из окна 11-го этажа в Подольске выпала шестилетняя девочка, ребенок погиб, сообщила старший помощник руководителя главка СК по Московской области Ольга Врадий.
Врадий рассказала, что девочка, по предварительной информации, находилась дома без присмотра. Она выпала из окна и скончалась на месте. Открыто уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, передает РИА «Новости».
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