Эксперты выяснили, как люди научились грызть ногти

Ученые выяснили, откуда у людей появилась привычка грызть ногти во время стрессовых ситуаций. Оказывается, все дело в эволюции и развитии способности демонстрировать свое психоэмоциональное состояние для получения поддержки со стороны других людей.

В процессе исследования ученые проанализировали жесты людей во время стресса. Часто человек начинает грызть ногти, чесаться, трогать свое тело, волосы и лицо, когда нервничает. Связано это с выработкой способности к демонстрации своего состояния, ведь люди лояльные относятся к тем, кто показывает стрессовое поведение.

Ученые заявили, что люди массово начали вырабатывать признаки стрессового состояния, так как, в отличие от других животных, они склонны к частому сотрудничеству друг с другом.