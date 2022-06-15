 

Эксперты выяснили, как люди научились грызть ногти

15.06.2022, 1:23, Разное
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Ученые выяснили, откуда у людей появилась привычка грызть ногти во время стрессовых ситуаций. Оказывается, все дело в эволюции и развитии способности демонстрировать свое психоэмоциональное состояние для получения поддержки со стороны других людей.

В процессе исследования ученые проанализировали жесты людей во время стресса. Часто человек начинает грызть ногти, чесаться, трогать свое тело, волосы и лицо, когда нервничает. Связано это с выработкой способности к демонстрации своего состояния, ведь люди лояльные относятся к тем, кто показывает стрессовое поведение.

Ученые заявили, что люди массово начали вырабатывать признаки стрессового состояния, так как, в отличие от других животных, они склонны к частому сотрудничеству друг с другом.



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