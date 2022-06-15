Специалисты рассказали о пользе сыра

Эксперты в области нейробиологии рассказали, что сыр особенно полезно кушать перед сном. К такому выводу они пришли в результате нового исследования.

Специалисты заявили, что в составе сыра находится триптофан. Это предшественник мелатонина, регулирующий внутренние часы организма и настраивающий циклы сна. Именно поэтому сыр так полезен перед сном, но употребление его не должно происходить позже двух-трех часов до начала отдыха, чтобы организм успел переработать и расщепить продукт.

Кстати, уровень триптофана и мелатонина также поднимают крекеры, но есть их также советуют за несколько часов до сна. Этого времени хватит, чтобы выделить из пищи все полезные вещества и компоненты.