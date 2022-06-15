 

Мнение: Арест на высказывания

15.06.2022, 1:00, Разное
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Сегодня объявлено, что Наталью Поклонскую “назначили советником Генпрокурора РФ”. “Советник” – в принципе абсолютно бессмысленная должность, чистой воды синекура… Но – с запретом на публичные высказывания. То есть в реале – что-то вроде ареста, но в максимально мягкой форме, как я и предсказывал.

Режим изо всех сил сдерживается, чтобы не сожрать Поклонскую – хотя все его инстинкты требуют “Сожри!” Настолько она для него ЧУЖДАЯ и ЧУЖАЯ. Но пока не может – крохотным своим разумом понимая, что все-таки Поклонская – один из последних символов “Крымской весны”.

Поклонская уже объявила, что отныне вообще ничего комментировать не будет, и что закрывает все свои соцсети. Есть, стало быть, СИЗО, есть домашний арест – и есть назначение советником Генпрокурора; это всё – разные способы заткнуть рот.

Источник: Размышления вольного социолога



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