Мнение: Экстракция из Северодонецка

Экстракция из Северодонецка

Срочное заявление руководителя Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине – начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева:

Украинская сторона обратилась с просьбой об организации гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц (женщин, детей и пожилых людей), находящихся на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, на подконтрольную Киеву территорию в город Лисичанск.

С учетом того, что 13 июня 2022 г. по распоряжению киевских властей, с целью недопущения отступления подразделений территориальной обороны, военнослужащими ВСУ взорван последний мост через реку Северский Донец в сторону Лисичанска, проведение безопасной эвакуации в данном направлении не представляется возможным.

Боевики националистических батальонов, отступая из жилых кварталов Северодонецка, намеренно вывели из города в промышленную зону химического комбината «Азот» сотни мирных граждан, чтобы прикрываться ими как «живым щитом».

Осознавая безысходность положения своих вооруженных формирований, расцениваем обращение украинской стороны о якобы спасении мирных граждан, как попытку вывести из окружения уцелевшие подразделения. Таким образом, налицо все признаки повторения «мариупольского сценария».

Руководствуясь гуманными принципами, Вооруженные Силы России и формирования Луганской Народной Республики готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан.

Для этого с 08:00 (мск) до 20:00 (мск) 15 июня 2022 г. открывается гуманитарный коридор в северном направлении (в город Сватово Луганской Народной Республики).

При этом, гарантируется безопасная эвакуация всех, без исключения, мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в пункты временного размещения.

Предлагаем боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам, находящимся на комбинате «Азот», с 08:00 (мск) 15 июня 2022 г. прекратить любые боевые действия и выпустить удерживаемых ими мирных граждан через данный гуманитарный коридор, а также прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие.

Российская Федерация гарантирует сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это произошло с ранее сдавшимися в плен в Мариуполе.

Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов.

Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе с территории комбината «Азот».

По оперативным каналам связи это заявление немедленно доводится украинской стороне через вице-премьера правительства Украины Верещук И.А.

(с) МО РФ

Где-то я это уже недавно видел.

Ах-да, в Мариуполе. Тогда это называлось экстракцией. То, что пошли запросы на гуманитарные коридоры и тому подобное, прозрачно намекает на то, что остаткам группировки ВСУ в Северодонецке скоро придет северный пушной зверек.

PS. По данным МВД ЛНР промзону завода “Азот” обороняет группировка в 2500 человек, из них до четверти это иностранные наемники.

Полноценное снабжение обороняющихся нарушено в силу разрушения мостов и возможности артиллерии ВС РФ обстреливать пути подхода к Северодонецку со стороны Лисичанска.

—