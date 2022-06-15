 

Rzeczpospolita – резко падающий интерес — украинский кризис исчезает с первых полос газет

15.06.2022, 0:20, Разное
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По аналогии с югославской войной тридцатилетней давности люди по всему миру устали от украинского конфликта, пишет польский журналист Ежи Хащинский. В издании Rzeczpospolita он обращает внимание на то, что эта тема постепенно начинает исчезать из заголовков и с первых полос СМИ.


АР

«Когда я вижу в газете имя, оканчивающееся на «ич», я переворачиваю страницу», — так после многих месяцев югославской войны заявил мой коллега, тоже журналист, которого также интересуют международные дела. Он не циник — это человек с повышенным уровнем чувствительности, однако он устал от всех этих описаний сражений, разрушений», — пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Ежи Хащинский.

По его мнению, сейчас налицо похожая ситуация, потому что, несмотря на непрекращающиеся сражения, тема Украины стала исчезать из заголовков порталов и газет. «Более того, нынешние боестолкновения имеют несравненно большее влияние на нашу жизнь, нежели та югославская война тридцатилетней давности. Влияние на то, что наиболее важно для большинства граждан: чувство безопасности, в разных измерениях, в том числе и социальном, которое поколебал рост цен», — рассуждает автор. 

В статье журналист обращает внимание на то, что в украинском конфликте европейское общество проявляет большую склонность к самопожертвованию, которое, в свою очередь, мешает политикам многих стран смириться с российскими действиями на Украине. «Но как долго этот шок будет предопределять отношение других стран к РФ и Украине? Резко падающий интерес к этому конфликту рано или поздно отразится на действиях политиков. К сожалению, скорее всего, это произойдёт рано», — считает Хащиньский. 

Одновременно автор указывает на сопутствующие неблагоприятные для украинцев условия: они теряют территории и не в состоянии перейти в контрнаступление. Военная помощь Запада в адрес Украины недостаточно велика и поступает слишком медленно, поскольку существуют опасения насчёт того, как на неё отреагирует президент РФ Владимир Путин. Журналист также говорит о том, что те санкции, которые смогли бы изменить ситуацию на фронте, ещё либо не были введены, либо ещё не дали эффекта. Пока же РФ лишь зарабатывает миллиарды на экспорте сырья, и это куда больше, нежели западная помощь Украине. 

«Наконец-то в Киев отправятся лидеры трех важнейших стран ЕС: Франции, Германии и Италии», — подчёркивает Хащиньский. Он прогнозирует два итога этой встречи. Позитивный сценарий, предполагающий декларацию Макрона, Шольца и Драги о большой военной поддержке Украине и настоящее, а не фальшивое, членство в ЕС. «Существует и негативный сценарий: они скажут президенту Зеленскому, чтобы он больше не думал о возвращении Мариуполя, а потихоньку смирился с тем, что мир, которого мы все так ждём, предполагает компромисс, котрый сохранит лицо Путина», — резюмирует он в издании Rzeczpospolita.



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