NTD – пакистанцы страдают от новой волны рекордной жары и засухи

Жители Пакистана вновь страдают от жары: температура в некоторых районах превышает 50°C, при этом ситуацию усугубляют многочасовые отключения электричества на фоне роста цен на нефть и бензин. Это также приводит к серьёзным перебоям с водоснабжением в Карачи, из-за чего жителям города приходится покупать воду у частных продавцов, рискуя здоровьем, передаёт NTD.

Жительница Карачи Асма говорит, что не может заниматься домашними делами из-за постоянного отключения электричества. По этой же причине её дети не могут делать уроки.

АСМА ФАХИМ, жительница Карачи: Каждый день мы остаёмся без электричества по восемь-десять часов в такую жаркую и влажную погоду. График подачи электроэнергии отсутствует: они отключают свет и днём, и ночью, когда им вздумается. Я не могу готовить. Дети не могут учиться.

Сейчас нехватка электроэнергии в Пакистане составляет более шести тысяч мегаватт. Ситуацию усугубляет рост цен на нефть, которая питает большинство электростанций страны.

Асма говорит, что раньше у них был электрогенератор. Но сейчас даже его использовать невозможно.

АСМА ФАХИМ: На бензин для генератора денег не хватает, поскольку он дорожает каждый день.

Чтобы справиться с ростом цен на международном рынке, правительство в течение месяца повысило цену на бензин на 60 пакистанских рупий (это примерно 30 центов). Ясир, рабочий швейной фабрики, говорит, что из-за отключений объём производства сократился более чем вдвое.

ЯСИР РАНА, рабочий швейной фабрики: Мы приезжаем сюда утром, немного работаем, а потом часами сидим без дела, потому что нет света. Каждый день одно и то же.

Частые перебои с подачей электроэнергии также ухудшают и без того неустойчивую ситуацию с водоснабжением в городе, поскольку водонасосные станции обесточены. Люди покупают воду, но часто она грязная, из-за чего у многих начинается диарея.

ФАЙЯЗ ХАН, житель Карачи: Поскольку мы не получаем воду по трубопроводу, мы должны её покупать. Она не только съедает наш доход, но и портит здоровье.

Ещё больше ситуацию усугубляет рекордная жара. Кое-где столбики термометров уже превысили 50 градусов по Цельсию.

Дата выхода в эфир 14 июня 2022 года.