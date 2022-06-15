Минфин США оценил риск введения избыточных санкций против России

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в Конгрессе подтвердил обеспокоенность возможностью введения избыточных санкций против России.

Адейемо отметил, что лишь в США «ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц за время российского вторжения» на Украину, передает РИА «Новости».

Адейемо полагает, что американские власти ранее допускали чрезмерное применение санкций, этот опыт был учтен действующей администрацией. Он напомнил, что в 2021 году был опубликован подготовленный под его руководством доклад о применении Вашингтоном санкций. Тогда была дана рекомендация при введении санкций действовать более избирательно. Адейемо заявил, что санкции эффективнее, когда вводятся «на многосторонней основе», передает ТАСС.

«Мы провели серьезный анализ перед введением санкций, чтобы понять, какими будут экономические последствия для цели, а также каким будет экономический эффект для Соединенных Штатов», – сообщил он.

Он заявил, что «в конечном счете» США стремятся «найти дополнительные пути ограничения экономики РФ в перспективе, принимая меры против ключевых поступлений в ее экономику» и того, что РФ «необходимо для укрепления экономики и продолжения развития своего оборонно-промышленного комплекса».

Однако Адейемо дал понять, что американская администрация не считает целесообразной идею потенциального введения эмбарго на торговлю с Россией. Он указал, что США «не являются крупным торговым партнером» России. Кроме того, сообщается, что министерство финансов США вынуждено было нанять дополнительных сотрудников для разработки санкций в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине.

Напомним, американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у РФ удобрений.

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