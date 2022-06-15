 

Финляндия указала на риск заморозки процесса вступления в НАТО

15.06.2022, 0:13, Новости дня
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Есть риск того, что процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО может «застыть на месте», сообщила глава правительства Финляндии Санна Марин.

Марин подчеркнула важность «движения вперед» в процессе вступления в НАТО. По ее словам, если спор с Турцией не удастся урегулировать «до Мадрида», есть «риск того, что процесс застынет на месте» на «некоторое время», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Глава правительства Финляндии заверила, что ее страна «серьезно» воспринимает обеспокоенность Турции и стремится обсудить данную проблему, а если «есть какие-то недоразумения, исправить их». Марин при этом указала, что «Турция тоже несет ответственность за то, чтобы попытаться найти решения на данном этапе». Как отметила Марин, прежде Анкара заявляла, что Финляндию и Швецию «с радостью примут в НАТО», но изменила свою позицию после того, как заявки были поданы.

Напомним, Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на членство в НАТО. Президент Турции Тайип Эрдоган собирается заявить на саммите НАТО в Мадриде 28–30 июня, что Турция не пойдет на компромисс в своей позиции по «поддерживающим терроризм странам».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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