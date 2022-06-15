Минстрой сообщил о скором начале восстановления Мариуполя

В ближайшее время восстановительные работы планируется начать в городах Мариуполь и Волноваха в ДНР, сообщил Минстрой России.

Сейчас ведется исследование территорий и оценка ущерба в ДНР и ЛНР, готовят планы восстановительных работ, которые «будут вестись во всех регионах, нуждающихся» в восстановлении. В качестве главной цели ведомство назвало «обеспечение жильем максимального количества людей, которые собираются вернуться в свои регионы», передает РИА «Новости».

В первую очередь «будет восстанавливаться жилье, социальные объекты и необходимая инфраструктура: школы, детские сады, медицинские учреждения, коммунальная и инженерная инфраструктура» – сообщило министерство, также отметив важность подготовки к отопительному сезону.

Российским строителям, участвующим в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик, будут платить повышенную зарплату. Граждане ДНР и ЛНР могут пройти обучение в РФ по программам переобучения на строительные специальности.

В министерстве заверили, что российский нацпроект «Жилье и городская среда» не будут менять в связи с задачами по восстановлению Донбасса. Все задачи по обеспечению жителей РФ доступным и комфортным жильем, улучшению качества среды для жизни реализуются согласно ранее определенным планам, добавили в Минстрое, работы по восстановлению ДНР и ЛНР не отразятся на объемах и темпах строительства в России.

Напомним, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил о наращивании темпов работ по восстановлению Донбасса. Он сообщил, что около 2500 российских специалистов и почти 800 единиц техники работают на территории Луганской и Донецкой народных республик.

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