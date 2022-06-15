Отходам строительства и жизнедеятельности нашли применение

В результате нового исследования эксперты из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали новый метод получения бетона из отходов жизнедеятельности и строительства.

Специалисты провели ряд экспериментов, в процессе которых получили карбонат кальция путем воздействия на раствор гашеной извести и мочевины бактериальными структурами. В результате после добавления в состав растворимых ионов и получался дешевый кальций карбонат.

У новой технологии сразу несколько достоинств. Она более экологичная, так как в процессе химических реакций выделяется меньше углекислого газа. Также для изготовления биологического бетона требуется меньше энергии.