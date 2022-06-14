 

Мнение: Конфликт Солонина и Арестовича

14.06.2022, 23:44, Разное
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Истинная причина войны

Публика, по большей части воспринимающая кровавые события на Украине как щекочущее нервы шоу, отметила раскол в стане популярных украинских аналитиков: Марк Солонин гневно прокомментировал слова Алексея Арестовича, обозвав его «идиотом». Причина – прославленный историк счел, что Арестович дискредитирует борьбу Украины с РФ, когда говорит, что «в случае победы Путина он возьмет в свою армию украинцев и, увеличив ВС РФ до 2 млн. солдат, обрушится с этими силами на Европу». И далее Арестович еще и добавил для пущего эффекта, что «Российская армия побеждала в войнах ТОЛЬКО в том случае, когда в ее составе были украинцы», а единственный пример ее победы БЕЗ украинцев, по Арестовичу – это победа над Грузией в войне 2008 года.

Марк Солонин вспылил и даже сказал про Арестовича «Уймите идиота!» На его взгляд, известный вийсковой оглядач такими предположениями расхолаживает европейских и американских союзников Украины – так как они могут подумать, что оказывать помощь Украине нет смысла: зачем, если в итоге сами украинцы повернут оружие против них, причем, возможно – то самое оружие, которое им сейчас поставляется?!

Я очень уважаю историка Марка Солонина, прочел почти все его книги и с удовольствием смотрю его видеоролики об истории ВМВ, где он проявил себя еще и как отличный лектор. Однако в данном споре я все ж на стороне Арестовича, поскольку он не просто высказал довольно простую и само собой разумеющуюся вещь, но даже более того: он, по сути, выдал главную военную тайну РФ – то, что она тщательно скрывает от общественности, а именно – ответ на вопрос, чего она вообще хочет от Украины и чего ради затеяла своё «сво».

Правда в том, что именно за этим мы на Украину и полезли, по большому счету – за пушечным мясом. Можно даже сказать, что ничего иного, собственно говоря, на Украине и нет – она не очень богата природными ресурсами, а ее промышленный потенциал устарел со времен СССР и оставляет, мягко говоря, желать много лучшего. А поскольку целью РФ как государства является война (или, говоря недавними словами Путина, «возвращение своего» – понимаемого как можно более широко) – то вот именно это с Украины и рассчитывали получить. А именно – солдат. И даже офицеров. Чтобы, так сказать, шли в атаку в первых рядах. «На Ригу, Варшаву и Гданьск» – как на днях в очередной раз написал пропагандист Мардан в своем тг-канале.

С ДНР/ЛНР ведь получилось именно так. И даже с Чечней – тоже так. Почему ж не получится с Украиной?

Арестович просто, по своей всегдашней трезвости взгляда, прямо назвал вещи своими именами. Непонятно, почему это так взбесило Марка Солонина.

Источник: Размышления вольного социолога



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