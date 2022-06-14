Кто — где – Личное мнение
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Не скажу, отчего так устают наши милые местечковые звёздочки, но с наступлением лета многие из них по традиции разлетелись отдыхать.
Баликбей, моргни, если тебя пугает пузо Ксюхи! Фото: КП
Кто — куда.
Любительница жарких турецких сериалов Бородина — в Стамбул. Упитанная, но небогатая Семенович — в Анталью, прыгает бомбочкой в море:
«Сейчас я с удовольствием танцую на лодке, плаваю в море, прыгая с кормы и получаю от этого массу удовольствия!»
Кормой — с кормы. Надеюсь, лодка не перевернётся.
Фото: КП
Зато семейный Авербух с родившей Арзамасовой выбрали турецкий Бодрум, а гербовые плиточники Мальковы смогли накопить на Мальдивы — строительные услуги в прошлом году были в хорошей цене.
А куда вы собираетесь летом?
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Источник: Лена Миро
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