 

Кто — где – Личное мнение

14.06.2022, 23:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Не скажу, отчего так устают наши милые местечковые звёздочки, но с наступлением лета многие из них по традиции разлетелись отдыхать.


Баликбей, моргни, если тебя пугает пузо Ксюхи! Фото: КП

Кто — куда.

Любительница жарких турецких сериалов Бородина — в Стамбул. Упитанная, но небогатая Семенович — в Анталью, прыгает бомбочкой в море:

«Сейчас я с удовольствием танцую на лодке, плаваю в море, прыгая с кормы и получаю от этого массу удовольствия!»

Кормой — с кормы. Надеюсь, лодка не перевернётся.


Фото: КП

Зато семейный Авербух с родившей Арзамасовой выбрали турецкий Бодрум, а гербовые плиточники Мальковы смогли накопить на Мальдивы — строительные услуги в прошлом году были в хорошей цене.

А куда вы собираетесь летом?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06.21 / «Я выдернул кабель и весь интернет отключился»: Бердымухамедов объяснил глобальный сбой в работе всемирной паутины

23.11.20 / Члены корейского бой-бенда BTS стали заслуженными артистами Республики Казахстан

03.06.22 / Ради платинового юбилея королевы британцы и туристы раскошелятся на сувениры

08.10.20 / Ярумаль – проклятый болезнью Альцгеймера город

03.06.22 / Смартфон Moto G62 получит 120-Гц экран

02.08.21 / Россия готова предоставить политическое убежище Кристине Тимановской

18.04.22 / Мнение: МО РФ про иностранных наемников на Украине

01.09.20 / Равнодушие экологов ведёт Южно-украинскую АЭС к катастрофе

19.04.22 / NTD – затонувшее у берегов Туниса судно угрожает экологической катастрофой

30.03.21 / Скандалы: Риск — уголовное дело

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика