Кто — где – Личное мнение

Не скажу, отчего так устают наши милые местечковые звёздочки, но с наступлением лета многие из них по традиции разлетелись отдыхать.



Баликбей, моргни, если тебя пугает пузо Ксюхи! Фото: КП

Кто — куда.

Любительница жарких турецких сериалов Бородина — в Стамбул. Упитанная, но небогатая Семенович — в Анталью, прыгает бомбочкой в море:

«Сейчас я с удовольствием танцую на лодке, плаваю в море, прыгая с кормы и получаю от этого массу удовольствия!»

Кормой — с кормы. Надеюсь, лодка не перевернётся.



Фото: КП

Зато семейный Авербух с родившей Арзамасовой выбрали турецкий Бодрум, а гербовые плиточники Мальковы смогли накопить на Мальдивы — строительные услуги в прошлом году были в хорошей цене.

А куда вы собираетесь летом?

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