США захотели снизить возросшие доходы России от нефти

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Россия стала продавать меньше нефти, но из-за роста цен может получать больше прибыли.

Выступая в комитете Сената США по ассигнованиям, Адейемо заявил, что Россия, по мнению американской стороны, «продает меньше нефти в пересчете на баррели», чем до начала спецоперации на Украине. Однако, добавил он, «из-за роста цен она может получать больше прибыли». Как сообщил Адейемо, цель США – «снизить уровень доходов» России, «несмотря на то что страны могут и дальше продолжать покупать российскую нефть», передает ТАСС.

Адейемо также сообщил, что власти США обсуждают с союзниками и партнерами перспективы введения потолка закупочных цен на российскую нефть, но не желают сейчас раскрывать подробности, касающиеся данных консультаций. США хотят добиться того, чтобы Москва «не могла извлекать выгоду» из роста цен на нефть.

Напомним, Россия в мае стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сообщили источники Reuters. По данным агентства, Россия обошла Саудовскую Аравию, сместив ее на третье место.

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