 

Ребенок пострадал из-за украинского ракетного удара по ЛНР

14.06.2022, 23:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Силы ПВО уничтожили ракету «Точка-У» в районе села Фомовка, но в результате украинского обстрела пострадал ребенок, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Средства ПВО ЛНР сбили ракету в 19.30 мск. Та была выпущена «со стороны вооруженных формирований Украины с направления населенный пункт Краматорск». Сообщается, что в результате обстрела, который устроила украинская сторона, «получил тяжелые ранения ребенок 2011 года рождения», передает РИА «Новости».

Напомним, накануне украинскую ракету «Точка-У» сбили над Красным Лучом. Из-за обстрела, который вели украинские военные, один дом был разрушен, 35 повреждены.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11.21 / Борис Джонсон шокировал поведением на встрече с предпринимателями

13.06.21 / Обсудили шаги по деоккупации Крыма. Ермак провел онлайн-встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев

31.07.21 / Вероятный преемник Меркель пригрозил РФ «штрафными мерами»

23.04.21 / Лимузин Aurus Senat стал доступен для предзаказа

16.01.21 / В ВОЗ анонсировали “хорошие новости” о программе COVAX

17.12.21 / На переданных Украине катерах типа Island решили установить американское вооружение

14.09.21 / Самый дорогой в истории газ, обострение на Донбассе и новинки от Apple. Главное за день

11.07.21 / 10 июля оккупанты на Донбассе нарушали режим тишины 11 раз – штаб ООС

04.11.21 / В Киеве появился сквер имени Василия Слипака

04.09.21 / Политика: Зюганову опять понадобился Иисус Христос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика