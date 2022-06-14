Ребенок пострадал из-за украинского ракетного удара по ЛНР

Силы ПВО уничтожили ракету «Точка-У» в районе села Фомовка, но в результате украинского обстрела пострадал ребенок, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Средства ПВО ЛНР сбили ракету в 19.30 мск. Та была выпущена «со стороны вооруженных формирований Украины с направления населенный пункт Краматорск». Сообщается, что в результате обстрела, который устроила украинская сторона, «получил тяжелые ранения ребенок 2011 года рождения», передает РИА «Новости».

Напомним, накануне украинскую ракету «Точка-У» сбили над Красным Лучом. Из-за обстрела, который вели украинские военные, один дом был разрушен, 35 повреждены.

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