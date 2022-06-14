Fox News – новые оружейные законы в США будут использованы для разоружения неугодных

Американские законодатели готовятся принять закон, позволяющий конфисковать оружие у людей, представляющих «потенциальную угрозу» для общества. По мнению ведущего Fox News Такера Карлсона, эта мера позволит правящей Демократической партии разоружить своих политических противников, объявив их экстремистами. Тем временем либеральные окружные прокуроры в крупных городах потворствуют криминалу, массово закрывая дела о насильственных преступлениях.

Итак, то, что вы видите, это анархо-тирания. Люди, угодные режиму, могут делать всё, что хотят. Если вы голосуете за кого надо, совершайте любые преступления, какие хотите, в тюрьме вас продержат не дольше десяти минут, вы выйдете и сможете без проблем делать то же самое. Может быть так, как в Балтиморе, массовые убийства, не прекращающиеся десятки лет. Никто и слова не скажет! Но если режиму вы неугодны, никакое наказание не может быть слишком суровым, никакое нарушение слишком незначительным.

Ничто из оружейного законопроекта, по которому (сенатор-республиканец. — ИноТВ) Джон Корнин и все остальные напыщенные клоуны поддерживают Нэнси Пелоси, ничто из этого законопроекта никоим образом не решит основную проблему. Проблема — в окружных прокурорах вроде Джорджа Гаскона, не применяющих действующие оружейные законы. Кстати, Джордж Гаскон, например, сам эти законы нарушает.

Разоблачитель из аппарата Гаскона заявляет, что был уволен за жалобы на привычку Гаскона нелегально провозить огнестрельное оружие на борту самолёта. Так почему же копы не обозначили Джорджа Гаскона как потенциальную угрозу и не разоружили его? Кто-нибудь признает потенциальной угрозой Хантера Байдена, солгавшего в федеральном бланке о наркотиках, наркомана с незаконно приобретённым оружием? Нет, конечно нет. Потому что законы о «красных флагах» не предназначены для борьбы с политически лояльными. Вот почему мы видим сцены, вроде этой в Новом Орлеане, при полном бездействии полиции. Посмотрите!

(Далее Fox News демонстрирует кадры, на которых толпа молодых людей, размахивая оружием, с криками окружает автомобиль.)

Эй, Джон Корнин, твой законопроект поможет как-то разобраться с этим? Потому что если вас устраивает эта сцена, или происходящее в центре Чикаго, или в центре Балтимора, или Гэри, штат Индиана, и в Детройте — подставьте название города — изо дня в день… Сначала разберитесь с этими проблемами, прежде чем придираться к AR-15 в моей кладовой!

Кстати, в Новом Орлеане есть свой окружной прокурор — протеже Сороса. Это Джейсон Уильямс. И кадры, которые вы только что видели, его не беспокоят. В прошлом году его аппарат закрыл, не доводя до суда, более 60 процентов поступивших к ним дел о насильственных преступлениях, в большинстве случаев с применением огнестрельного оружия. Просто закрыли. И это люди, озабоченные преступлениями, связанными с огнестрелом! Для сравнения: предыдущая администрация закрывала только 16 процентов таких дел.

Другой протеже Сороса, окружной прокурор Филадельфии, зарекомендовал себя так же. В первой половине прошлого года аппарат Ларри Краснера отозвал или отклонил 65 процентов обвинений, связанных с огнестрельным оружием. Большая цифра? Так и есть. Потому что в 2015 году этот показатель составлял всего 17 процентов. Новая идеология, новый результат. И, конечно, результат — больше трупов.

Но предложенный законопроект ничего с этим не делает. Он это полностью игнорирует: приоритет — обозначить вас как «угрозу насилия» и предоставить властям, подконтрольным администрации Байдена, право явиться к вам домой с оружием наизготовку и разоружить вас.

Итак, что же они игнорируют? Посмотрим. В прошлом году в Филадельфии было рекордное число убийств. С начала этого года в Филадельфии застрелили более 200 человек. А ведь это не такой уж огромный город, и он становится меньше. В пятницу, например, выстрелом из проезжающего автомобиля был убит 14-летний мальчик. В субботу на западе города в одного мужчину выстрелили пять раз. Вы видели это в новостях? Наверное, нет. В воскресенье вечером на севере Филадельфии мужчине, приехавшему позаботиться о матери, выстрелили в затылок.

Так что если вас действительно беспокоят преступления, зверства с применением огнестрельного оружия — нас беспокоят, скажем прямо, потому что, в отличие от (сенатора-республиканца. — ИноТВ) Линдси Грэма, мы действительно ненавидим насилие, — вы попытались бы принять какие-то меры по этому поводу, наказать людей, использующих оружие для совершения преступлений.

Но нет. Они хотят помешать вам защищать вашу семью, покупать или хранить оружие. Что это значит? Мы можем не строить догадок, потому что они сами об этом говорят. Посмотрите, как генеральный прокурор Соединённых Штатов… Подчёркиваем, этот человек действительно генеральный прокурор, а не просто какой-то малодушный политикан. Он руководит Минюстом. Посмотрите, как он, господин Меррик Гарланд, описывает главную угрозу, с которой сегодня имеет дело наша страна.

МЕРРИК ГАРЛАНД, генпрокурор США: По мнению ФБР, главная внутренняя угроза насилия, связанного с экстремизмом, исходит от расово или этнически мотивированных воинствующих экстремистов, в особенности приверженцев идеи превосходства белой расы.

На самом деле это полное враньё. Мы можем подкрепить свои слова статистикой, но вы и так знаете, что это враньё. Нет никакого рационального обоснования тому, что сейчас заявил Меррик Гарланд. Это абсурд, очевидная неправда. И всякий житель крупного города это знает.

Почему же они продолжают вам это говорить? Потому что никакое действие администрации Байдена, ничто из происходящего сейчас в конгрессе не будет направлено на решение проблемы вооружённого насилия. Смысл не в этом, Джон Корнин. Смысл в том, чтобы позволить Демократической партии стать ещё могущественнее и, если ей заблагорассудится, послать своих вооружённых агентов с обыском к Бену Шапиро и другим непослушным людям, которые не нравятся Демократической партии.

Дата выхода в эфир 13 июня 2022 года.