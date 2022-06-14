Домашние кошки отличаются хорошей памятью

Результаты новых исследований доказали, что кошки обладают хорошей памятью на клички животных, которых они знают. Это выяснили специалисты из Японии в процессе научной работы.

В эксперименте участвовало 48 питомцев, которым воспроизводили запись с голосом их хозяина, произносящего кличку другого животного. Далее показывали картинки с изображением котов, причем они могли как соответствовать указанным кличкам, так и нет.

Результаты показали, что 19 кошек начали удивляться, когда кличка не соответствовала фотографии питомца. Домашние коты действительно обладают хорошей памятью, так как живут в постоянной конкуренции за лучшее место.