 

Домашние кошки отличаются хорошей памятью

14.06.2022, 22:45, Разное
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Результаты новых исследований доказали, что кошки обладают хорошей памятью на клички животных, которых они знают. Это выяснили специалисты из Японии в процессе научной работы.

В эксперименте участвовало 48 питомцев, которым воспроизводили запись с голосом их хозяина, произносящего кличку другого животного. Далее показывали картинки с изображением котов, причем они могли как соответствовать указанным кличкам, так и нет.

Результаты показали, что 19 кошек начали удивляться, когда кличка не соответствовала фотографии питомца. Домашние коты действительно обладают хорошей памятью, так как живут в постоянной конкуренции за лучшее место.



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