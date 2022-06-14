Мнение: Укротили строптивую?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Наталью Поклонскую, где только не работавшую, назначили советником генерального прокурора РФ Игоря Краснова.
В обмен на новую должность Поклонская приняла на себя обязательство прекратить публичную деятельность.
Дословно: «Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с федеральным законом „О прокуратуре РФ“».
Укротили Поклонскую? Или это на месяц-другой, а уже осенью Наталья снова зажгет?
На снимке: Наталья Поклонская и ее генеральский китель,фотография отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет