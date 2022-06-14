 

Мнение: Укротили строптивую?

14.06.2022, 22:40, Разное
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Наталью Поклонскую, где только не работавшую, назначили советником генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

В обмен на новую должность Поклонская приняла на себя обязательство прекратить публичную деятельность.

Дословно: «Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с федеральным законом „О прокуратуре РФ“».

Укротили Поклонскую?  Или это на месяц-другой, а уже осенью Наталья снова зажгет?

На снимке: Наталья Поклонская и ее генеральский китель,фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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