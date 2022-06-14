Мнение: Бигмак не восстановишь

Все-таки русская нация, поимевшая почти подряд два крупных облома в канун 21 века, до сих пор никак не оправилась и испытывает жесточайший комплекс национальной неполноценности. Первый облом – накрылся медным тазом проект с планетарным размахом “принести счастье всему человечеству” через коммунизм. Счастья не удалось принести даже себе, проект свернули.

И почти сразу случился второй: захотели жить “как на Западе”, и даже еще лучше – а чего, ведь мы же “самая богатая страна в мире, вон у нас какие недра!” И тоже обломались – как на Западе явно не вышло, “зато” в обществе резко повысился уровень жестокости. В итоге – боль, дезориентация и озлобление на весь мир, одновременно с жутким подозрением “А может, дело все ж не в мире, А В НАС??”

В смешном и бессмысленном действе “как мы заменим ушедший Макдональдс” всё это проявилось как в капле воды. Во-первых – поражает сама идея: всем миром, с участием всех ведущих федеральных министерств типа Минпромторга и Минсельхоза, мэрии Питера и правительства Москвы, а также лично мэра Собянина – “возродить русский Макдональдс”. Первый вопрос – ЗАЧЕМ?? Второй вопрос – КАК??

Если Макдональдс плюнул вам в рожу и демонстративно ушел, хлопнув дверью – зачем, надрываясь, делать его клон? Это же… унизительно. Нет?

Нет. Налицо одно из главных проявлений комплекса неполноценности – нежелание признавать реальность (реальность считается слишком травмирующей). Поэтому, вместо того чтобы просто сказать “проваливай” – начались танцы с бубнами и откровенный карго-культ.

Комплекс неполноценности – это всегда также навязчивая демонстрация уверенности в себе при полном отсутствии реальной уверенности в себе. “Сделаем как в Макдональдсе, только лучше!!” Зачем “как”, если можете лучше? Но нет – связь с Авторитетом необходима в качестве костыля, поскольку в себе опираться не на что…

И главное проявление сосущей неуверенности – феерическое название. “Вкусно – и точка!”

Название до такой степени проективное, что прямо хочется разрыдаться от его наивности и беспомощности. Даже критиковать такое – как ребенка обижать. Беда лишь в том, что придумали его не дети, а взрослые дяди, просто изъеденные национальным комплексом беспомощности и неполноценности.

Вдумаемся – что это вообще за название такое?! Почему оно даже выглядит странно и непривычно? Потому, прежде всего, что это не описание принадлежности (Макдональду), не описание товара (“Продукты”), не хвастливая самохарактеристика (“Король Бургеров”), не просто звучное словечко (“Грабли”) – нет! Это целая фраза. Причем – явно вырванная из какого-то диалога – типа такого разговора посетителя с официантом:

– Послушайте, этот ваш бургер на вкус – настоящее дерьмо!

– Нет-нет, как вы можете так говорить!

– Ну вы сами попробуйте – это невозможно жрать.

– Вкусно – и точка!

– Да это разве вкусно?! Вот, помню, в Макдональдсе…

– у нас вкусно – и точка!

– Вот я не пойму, вы чего – мясо воруете?!

– Вкусно – и точка!

– Жрите это сами!

– И съем! У нас вкусно – и точка!

Словом, там не просто фраза, но еще и особая фраза – угрожающе-оборонительная. Мы в заведение еще даже не пришли – а нас уже подозревают в том, что нам ничего не понравится и мы начнем скандалить. Хозяева уже вывеской нас заранее предупреждают, что никаких претензий не примут и будут стоять насмерть: “Вкусно – и точка”. Такое “русское гостеприимство по-американски”.

Словом, все эти “импортзаместители” затеяли крупный непонятно зачем нужный проект, при этом заранее будучи уверенными, что у них НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ. И этот свой страх тут же и выдали – просто названием. “Креатив попер”.

Но это оказался не креатив – это воплощенный в слово комплекс неполноценности. Воюет Россия, кстати, так же – с полным сознанием своей обреченности. Нет уверенности – ни в своей правоте, ни в своих силах.