Мнение: О нехилых возможностях «цап-царапа»… Почему он не помог СССР?

Всем памятна фраза Владимира Путина из недавнего, сравнительно с сегодняшним днём — весьма благополучного, прошлого. Мол, мы — умные, «мы подождём, пока американцы истратят деньги на #технологии, а потом — цап-царап. Или задёшево купим».

Сейчас, на фоне сомнительного лидерства России по числу введённых против неё санкций, «цап-царап» становится национальной идеей. Мол, мы сейчас всё нужное «цап-царапнем» и наладим #производство у себя, задёшево. А эти дураки западные пусть корчатся от зависти и злобы…

Идея не нова, между прочим. В #СССР система нелегального заимствования западных технологий была поставлена на широкую ногу. Да и возможности тогдашнего КГБ, подкреплённые ресурсами и связями ЦК КПСС, превосходили нынешний потенциал ФСБ+СВР+ГУ ГШ МО РФ минимум на порядок.

Чем это помогло Советскому Союзу в плане хотя бы частичного преодоления технологического отставания от Запада?

Да ничем!

Вот такой показательный пример.

Компьютерные науки стали развиваться в СССР с большим опозданием — спасибо великому гуру языкознания тов. Сталину И.В., чьими усилиями кибернетика была признана «лженаукой». Лишь во второй половине 1950-х она превратилась из падчерицы в настоящую «дочку». В основном потому, что военные осознали: без ЭВМ были невозможны ни полёты в космос, ни расчёты траекторий ракет, ни моделирование ядерной реакции, ни управление комплексами противовоздушной обороны. И к середине 1960-х в Советском Союзе был создан целый ряд вполне удачных образцов вычислительной техники.

Произошло это, впрочем, тоже благодаря в каком-то смысле «цап-царапу». В СССР из Америки ещё в 1950-х сбежали два ценных специалиста — Филипп Старос (Альфред Сарант) и Иосиф Берг (Джоэл Барр). Их знания и опыт позволили создать самые настоящие микроэлектронные системы как для ПВО, так и для летательных аппаратов. И в итоге это привело к появлению в Зеленограде своего рода эквивалента Силиконовой долины США. Филиалы этого научно-производственного комплекса были созданы в Киеве, Минске, Риге, Ереване и Вильнюсе.

Наряду с этим и советские математики создавали удачные образцы ЭВМ. Тут можно вспомнить Сергея Лебедева и Виктора Глушкова: стараниями первого появились отечественные суперкомпьютеры, второй стоял у истоков «персоналок». Оба работали в Киеве. Если бы получилось объединить их разработки с возможностями создаваемого тогда же производства микроэлектроники в Зеленограде, как знать… Может, история вычислительной техники пошла бы по другому пути.

Но у СССР был свой бич — низкая технологическая культура производства. Обеспечить штучный или мелкосерийный выпуск ещё было можно, массовый — уже нет. Меж тем потребности страны в ЭВМ уже исчислялись десятками, если не сотнями тысяч штук. А тут ещё и военные предъявляли свой спрос. СССР оказался на «развилке». Сергей Лебедев, Виктор Глушков и их сторонники считали, что накопленный опыт и созданный к тому времени значительный производственный потенциал позволяют производить свои ЭВМ, а преодолеть отставание в культуре производства электронных компонентов помогла бы кооперация с основными производителями вычислительной техники в Западной Европе. И это позволило бы совместными усилиями перейти к разработке ЭВМ четвертого поколения ранее, чем это сделают американцы.

Но оппоненты учёных, прежде всего из ОПК, предлагали идти другим путём — «цап-царапа». Они считали нужным повторить созданную несколько лет назад американскую систему третьего поколения IBM-360. И это были люди, представляющие власть, а следовательно, принимающие решение. Было принято постановление правительства создать Единую систему ЭВМ (ЕС ЭВМ) по аналогии с семейством машин IBM-360. В итоге на разработку ЕС ЭВМ были затрачены огромные средства. Копирование IBM-360 шло трудно, с многократными сдвигами намеченных сроков, требовало огромных усилий разработчиков. Конечно, была и польза — КГБ СССР сумел наладить целую систему воровства технологических решений у американцев (понятно, что в приоритете были военные наработки). Для этого была создана целая сеть подставных фирм и даже банков. Внутри страны появились навыки «советизации» зарубежных разработок. И всё же при этом все «варились в собственном котле». А принятая пиратская схема изначальна ориентировала инженеров на копирование устаревших решений вместо продуцирования собственных инноваций.

В итоге СССР не получил никакого значимого выигрыша. Первый компьютер ЕС ЭВМ выпустили в 1971 году с семилетним отставанием от IBM-360. Дальше технологический разрыв только нарастал. Отсутствие легальных возможностей для обновления как программ, так и «железа» приводило ко все большему отставанию. Когда в #США на рубеже 1970–1980-х произошла информационная революция, связанная с внедрением первого персонального компьютера IBM PC, Советский Союз оказался не у дел. В итоге «Перестройку» он встретил всего с 50 тыс. ЭВМ. В США в тот момент было 1,5 млн компьютеров. Когда в Америке появилась первая ОС Windows, в Советском Союзе продолжали преподавать информатику мелом на доске, и значительная часть советских учащихся даже не знала, как выглядит компьютер.

Судорожными усилиями страна ещё смогла скопировать IBM PC XT к концу 1980-х, причём в рамках всё той же линейки ЕС ЭВМ. Но на большее её уже не хватило. Даже IBM PC АT оказалась не по зубам. Выпуск её «аналога», ЕС 1863, уже пошёл на «родном» интелловском процессоре 80386, благо американские экспортные ограничения к тому времени смягчились. Но всего было произведено чуть больше 3 тыс. штук.

Наверное, излишне говорить, что сейчас #Россия в состоянии воспроизводить в лучшем случае элементную базу начала XXI века. И то не по всей номенклатуре и не массовыми «тиражами». Так что и «цап-царапать» современные разработки бесполезно. В дальнейшем этот технологический разрыв будет лишь нарастать из-за, скажем так, «текущей геополитической ситуации». И перспективы тут вполне понятны. Даже кристально ясны.

Так что вопрос: куда же Россия в итоге откатится? В «нулевые», только уже не золотые? В 1990-е? Вообще ко временам Олимпийского Мишки?

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