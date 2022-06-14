Мнение: Поправки к законам о национальной безопасности
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Госдуме принят в первом чтении приняты поправки по вопросам национальной безопасности:
1. За участие в вооруженном конфликте или военных действиях за рубежом против интересов России – до 20 лет тюрьмы и 500 000 рублей штрафа.
2. За сотрудничество с иностранными спецслужбами (сбор информации и сведений используемых против ВС РФ) и поддержание контакта с ними против интересов России – до 8 лет тюрьмы и 1 000 000 рублей штрафа.
3. За призывы к осуществлению деятельности направленной против безопасности государства – до 4 лет тюрьмы и различные штрафы.
4. За аналогичные призывы с помощью СМИ и сети интернет – до 5 лет тюрьмы.
5. За вербовку, обучение и использование наемников в вооруженном конфликте против России – до 18 лет тюрьмы. В случае, если в наемничество вовлекаются несовершеннолетние – до 20 лет тюрьмы.
В общем, гайки ожидаемо продолжают закручивать.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет