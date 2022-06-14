Он её ударил – Личное мнение
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В Узбекистане жених ударил невесту за то, что та обыграла его в свадебном конкурсе.
Все видели видео?
Ужаснулись? Не примерили на себя? Списали на «их» нравы?
А если копнуть глубже?
То, что сделал жених недопустимо не только для вас, но и для самой невесты из консервативного — это если очень мягко выразиться — Узбекистана.
Девушка опешила от шока, понимая, что ей предстоит жизнь с тем, кто будет её бить, обижать, унижать, оскорблять.
Останется ли она с ним? Думаю, да. Будет терпеть, страдать, глотать, но никуда она от своего мучителя не денется.
Теперь вопрос — к вам: а вы терпите? Пусть не удары в голову у всех на виду, а, например, пренебрежительное к себе отношение за закрытыми дверями?
Фото: istockphoto.com
Позволяете мужчине задевать вас? Повышать на вас голос? Оскорблять? А, может, что и похлеще?
Если да, то:
а) как вы оказались в такой ситуации?
б) чем вы отличаетесь от узбекской невесты?
Я вас слушаю очень внимательно.
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Источник: Лена Миро
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