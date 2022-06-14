Он её ударил – Личное мнение

В Узбекистане жених ударил невесту за то, что та обыграла его в свадебном конкурсе.

Все видели видео?

Ужаснулись? Не примерили на себя? Списали на «их» нравы?

А если копнуть глубже?

То, что сделал жених недопустимо не только для вас, но и для самой невесты из консервативного — это если очень мягко выразиться — Узбекистана.

Девушка опешила от шока, понимая, что ей предстоит жизнь с тем, кто будет её бить, обижать, унижать, оскорблять.

Останется ли она с ним? Думаю, да. Будет терпеть, страдать, глотать, но никуда она от своего мучителя не денется.

Теперь вопрос — к вам: а вы терпите? Пусть не удары в голову у всех на виду, а, например, пренебрежительное к себе отношение за закрытыми дверями?



Фото: istockphoto.com

Позволяете мужчине задевать вас? Повышать на вас голос? Оскорблять? А, может, что и похлеще?

Если да, то:

а) как вы оказались в такой ситуации?

б) чем вы отличаетесь от узбекской невесты?

Я вас слушаю очень внимательно.

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