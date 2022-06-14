 

Siemens объяснила проблему с оборудованием для «Северного потока»

14.06.2022, 21:55, Новости дня
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Одну из газовых турбин для «Северного потока — 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России, заявили в компании Siemens Energy.

Капремонт турбины в настоящее время проводится в Монреале. «В связи с санкциями, введенными Канадой, Siemens Energy в настоящее время не может отгружать отремонтированные турбины заказчику. На этом фоне мы проинформировали правительства Канады и Германии и работаем над приемлемым решением», – приводит комментарий Siemens Energy РБК.

В Siemens Energy уточнили, что для бесперебойной эксплуатации газопровода турбины нужно регулярно ремонтировать. Одна из них была доставлена в Монреаль, поскольку только там было возможно это сделать.

Siemens Energy в 2009 году поставила газовые турбины для компрессорной станции трубопровода «Северный поток — 1» в Россию. Речь идет о так называемых аэродеривативных газовых турбинах, которые производятся в Канаде и используются уже более 10 лет. Они приводят в действие компрессоры с целью повышения давления в газопроводе.

Как информирует Коммерсант, для компрессорной станции «Портовая», которая обеспечивает нагнетание газа в газопровод «Северный поток» длиной 1,2 тыс. км, в 2008 году были закуплены восемь ГПА, разработанных на основе газовых турбин Rolls-Royce. Базой для этих турбин стали авиационные двигатели, из-за чего власти Канады сейчас рассматривают их как товар двойного назначения. Кроме того, Канада ввела прямые санкции в отношении «Газпрома». По данным газеты, у остальных находящихся в эксплуатации ГПА также заканчивается ресурс, который можно продлить еще примерно на 5 тыс. часов (208 суток).

Ранее Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северному потоку» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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